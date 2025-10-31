Video: ocupantes del vehículo que atropellaron a dos motociclistas y les causaron la muerte, estaban borrachos

Video revela que los ocupantes del carro que atropellaron y le causaron la muerte a dos motociclistas en la Av Mutis, estaban borrachos.

En la mañana de este viernes 31 de octubre, un trágico accidente ocurrió en la Avenida Mutis, en el que lamentablemente dos motociclistas perdieron la vida, al ser chocados por un vehículo particular. En principio aunque no se tenía conocimiento de las personas muertas, se supo más adelante que se trataba de una mujer y un hombre.

Por otro lado, dos personas resultaron heridas y serían quienes iban al interior del carro. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, se filtraron videos de la situación donde se observa los cuerpos de los motociclistas fallecidos y los conductores del carro aparentemente en estado de alicoramiento.

En las imágenes se ve a un hombre y una mujer con poco uso de la razón, tratando de huir de los hechos, no obstante son increpados por motociclistas que pasaban por el lugar y los transeúntes quienes les recriminaban su estado de embriaguez y la tragedia que habían ocasionado.

“Los mataron. Están borrachos. Borrachos irresponsables”, fueron algunas de las frases de las personas hacia los presuntos implicados.

En ese momento, el hombre señalado del accidente de tránsito expresa: “¿Dónde está el conductor elegido? Tiene que responder la aseguradora".

Ante el rechazo de la comunidad presente, el individuo seguía defendiéndose que “tenía conductor elegido”.

No obstante en el video filtrado, no se observa que al interior del vehículo, haya otra personas más.

Posteriormente cuando las dos personas iban a huir de la situación, un hombre se abalanzó sobre el conductor del automóvil y reteniéndolo. Finalmente, tras llegar la Policía fueron detenidos y custodiados.

Se espera en las próximas horas un pronunciamiento por parte de las autoridades, esclareciendo el lamentable siniestro vial.