Policía habría disparado a perro de ‘raza peligrosa’ en el norte de Bogotá después de que intentó morderlo

En las últimas horas se presentó una compleja situación de orden público en el barrio Verbenal de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, cuando uniformados de la Policía Metropolitana de la ciudad estaban haciendo labores de patrullaje en la zona. Al parecer, en medio de un procedimiento un perro habría intentado morder a uno de los policías y este le habría disparado y causado la muerte.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la opinión pública por el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

“El día de hoy, mediante labores de patrullaje, nuestra zona de atención en el sector de Verbenal observa a una persona que se movilizaba con dos caninos de raza potencialmente peligrosa, sin tradilla, sin bozal”, explicó el teniente coronel Chaves.

Luego, explicó el comandante de la Estación de Policía de Usaquén, el dueño de los perro se habría tornado “agresivo” y habría dado las “voces de mando” para que el perro atacara a uno de los policías.

En un video de una cámara de seguridad, que fue divulgado por la Policía Metropolitana de Bogotá, quedó captado el momento en el que el perro salta sobre el uniformado, al parecer con la intención de morderlo.

“En legítima defensa, para proteger su integridad, acciona su arma de dotación para defenderse de esta agresión. Posterior al hecho, se genera una riña donde también resulta lesionado otro de nuestros uniformados”, expresó el teniente coronel Chaves.

Justicia Penal Militar investigará lo ocurrido con el perro en Usaquén

El comandante de la Estación de Policía de Usaquén también señaló que la Justicia Penal Militar inició las indagaciones pertinentes para establecer si el uniformado que disparó actuó adecuadamente. Así mismo, se conoció que dos personas fueron capturadas por estos hechos por el presunto delito de violencia contra servidor público.

“De igual forma, es importante resaltar que en meses anteriores este mismo canino en un procedimiento similar también habría mordido a otro de nuestros policiales causándole lesiones en su brazo y una incapacidad de cinco días”, señaló el teniente coronel.

PUBLIMETRO se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá para conocer si el perro murió durante el hecho y si el arma que accionó el uniformado era de fuego, pero por ahora no ha obtenido respuesta.