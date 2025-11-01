Pilas: Denuncian que están estafando con Chivas rumberas en Bogotá y Medellín

Celebrar Halloween o el Día de las brujas en Colombia es una de las fechas en las que grupos de familias o amigos se organizan, tanto en Bogotá como en Medellín, para poder recorrer la ciudad con sus disfraces y deciden hacerlo a través de las chivas rumberas, que contratan por horas y que les garantizan disfrutar de esta celebración de una manera segura y entretenida.

Sin embargo, este viernes, 31 de octubre, el plan se vio afectado porque muchos terminaron estafados a través de páginas web que están muy bien montadas.

Estafas al contratar el servicio de Chivas rumberas en Bogotá y Medellín

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con dos afectados que contrataron con tiempo el servicio de las Chivas en las que tenían planeado celebrar Halloween con amigos y familia.

En el primer caso, en Bogotá, es una familia que tiene como tradición hacerlo cada año, y en esta oportunidad contactaron a la empresa TourChivas.com en la que aparecen sus servicios, fotografías de los eventos que cubren y los números de contacto. Lo único que podría generar sospecha es que la página aparece creada en el 2025.

La primera situación que les llamó la atención es que luego de haber pagado el anticipo el jueves del 50 %, los contactaron este viernes en horas de la tarde para pedirles el 50 % restante, lo que sí fue sospechoso, pero cuando les manifestaron que el pago preferían hacerlo en el momento que llegaban a recogerlos, “nos dijeron que, si no creíamos, que nos devolvían la plata que ya habíamos dado, si es que nos daba mucha desconfianza, por lo que preferí garantizar y les mandé el resto. Así que perdimos 640.000 pesos”, contó Sofía.

Estafas chivas Página Tourchivas.com (Captura de pantalla.)

Por otro lado, está Pedro, que desde Medellín contactó a la empresa chivascitytours.com.co, (que tiene la misma estructura de la otra página) pensando que garantizaría que tendría el recorrido para sus amigos este mismo viernes, por lo que hizo un pago completo de 640.000 pesos.

“El servicio era en Medellín, Buenos Aires, en la sede la Central, la contacté para el servicio a las 9 de la noche, me costó 640.000 pesos. Yo consigné por medio de Nequi a su cuenta de Bancolombia a nombre de Juan David Rodríguez, que me mandó fotos y videos. Me prometió que llegaría y a las 9 de noche. a esa hora yo estaba en la central y me dejó plantado. No me respondía los mensajes que le envié y hoy tampoco”, relató Pedro.

Estafas de chivascitytours.com.co Estafas de Chivas en Medellín (Captura de pantalla.)

Por ahora, los dos afectados esperan que más personas no caigan y pierdan su dinero. Además, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque es probable que esta modalidad se repita ahora que inicia la temporada decembrina.