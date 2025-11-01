Bogotá y el Gobierno Nacional sellan acuerdo de financiación para adquirir buses eléctricos para TransMilenio

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, dio a conocer que el Distrito y el Gobierno Nacional lograron llegar a cuatro acuerdos de cofinanciación que aseguran y ajustan el compromiso para las Líneas 1 y 2 del Metro, y para que TransMilenio incorpore a su flota nuevos buses eléctricos articulados y biarticulados.

Los acuerdos, que también cobijan las obras de la Troncal de la calle 13, cumplirán con los objetivos planteados en los proyectos de infraestructura de transporte público de la ciudad. Esto permitirá la adquisición de 269 buses eléctricos para el sistema TransMilenio, que permitirán una mejor integración con Soacha, reducirán los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes en la ciudad.

“Gracias a este acuerdo entre Gobierno Nacional y Distrital, Bogotá tendrá un respaldo importantísimo para la adquisición de flota nueva eléctrica y es un hito importante porque, históricamente, la ciudad ha recibido recursos para la construcción de infraestructura en los sistemas de transporte masivo y esta es la primera vez que se abre la puerta para garantizar recursos de la Nación para adquirir nueva flota”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario Distrital aseguró que este convenio “nos permite garantizar que apoyamos a la Nación reprogramando unos recursos, pero no ponemos en riesgo la financiación en el momento que se necesita para Bogotá”. Asimismo, resaltó que, pese a las diferencias que puede haber con el Gobierno Nacional, “esto es una demostración de que tenemos la responsabilidad de sentarnos todos, buscando el bien de la ciudad y del país”.

Por su parte, Carlos Betancourt, ministro (e) de Hacienda, dijo que “con esta firma damos un paso firme hacia una Bogotá más moderna, sostenible y humana. Desde el Gobierno del Cambio acompañamos a la ciudad en su transformación energética, porque creemos en un desarrollo que ponga la vida, el ambiente y el bienestar de la gente en el centro de las decisiones”.

Liliana María Ospina, ministra (e) de Transporte, agregó que “Bogotá es una de las ciudades pioneras en la transición energética y en esa medida, como lo decía el alcalde Galán, es importante que avancemos de forma decisiva en la financiación de la flota eléctrica para las ciudades del país”.

El presidente Petro por su parte también se refirió al tema desde Egipto:

“Si el distrito compra los buses eléctricos con el billón que le damos, puede reducir la tarifa técnica y no pasar el costo dijo del bus a la tarifa al pasajero. Las otras ciudades con sistemas de solo bus, pueden hacer lo mismo. Así tendríamos una movilidad acorde a mitigar la crisis climática y más barata a la gente”.

En ese sentido, se reprogramarán los aportes de la Nación para la Línea 1 del Metro de Bogotá, con el ánimo de reducir la presión de caja del Gobierno Nacional en el corto plazo, asegurando que el avance del proyecto se mantendrá según lo planeado. Lo mismo pasará con las vigencias futuras de la Nación y del Distrito para la Segunda Línea del Metro, de manera que el flujo de recursos sea consistente con las necesidades y avances del proyecto, así como reprogramar los aportes de la Nación para la Troncal de la Calle 13.

El convenio de la Línea 1 del Metro de Bogotá ajusta el calendario de aportes de la Nación, reprogramando el giro previsto para 2025 y extendiendo los pagos hasta 2049. El acuerdo para la Línea 2 reprograma las vigencias futuras nacionales y distritales, adecuándolas a la realidad del proceso licitatorio y al inicio del contrato de concesión.

En el caso de TransMilenio, la ciudad recibirá $938.000 millones constantes de 2024 aportados por la Nación, vía cofinanciación, para la provisión de flota eléctrica, lo que contribuye a reducir el déficit del Sistema y avanzar en un sistema de cero emisiones. Esta es la primera vez que el Gobierno Nacional cofinancia flota eléctrica para un sistema de transporte masivo.