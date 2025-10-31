Movilidad a esta hora en Bogotá: manifestaciones de moteros generan bloqueos algunas vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá se ha visto afectada por las manifestaciones de moteros.

Desde muy temprano de la mañana de este viernes 31 de octubre, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por los múltiples accidentes de tránsito que se han presentado, pero también porque el gremio de motociclistas salieron a las calles nuevamente a manifestarse.

Movilidad en Bogotá y TransMilenio hoy viernes 31 de octubre

Corte 11:10 a.m.

Manifestantes se desplazan por la calle 80 con carrera 120, sentido Occidente Oriente y generan afectación en la movilidad.

Corte 10:58 a.m.

Finalizan labores de investigación por parte de criminalística en la calle 63 con carrera 98, en ambos sentidos de la vía.

Corte 10:43 a.m.

Manifestantes se ubican en la calle 80 con carrera 120 y generan bloqueo total en el sentido Oriente - Occidente.

Corte 10:22 a.m

Manifestantes inician recorrido por la Autosur con Av. Villavicencio sentido Occidente - Oriente y generan afectación en la movilidad del sector.

Corte 10:00 a.m.

Manifestantes se ubican en la Av. Villavicencio con calle 45 Sur y realizan bloqueo total en ambos sentidos de la vía.Rutas Alternas:Av. Primero de MayoAutoSur

Corte 7:58 a.m.

Manifestantes se ubican en la Av. Esperanza con carrera 40 en el sentido Occidente - Oriente y generan afectación en la movilidad del sector.Rutas Alternas: Av. Américas Calle 26

Corte 7:10 a. m.

Se presenta siniestro vial con fatalidad entre camión y motociclista en la carrera 17A con calle 81F Sur.

Se gestiona unidad de Tránsito y grupo de Criminalística.

---

Corte 7:09 a. m.

Actualización

Debido a labores de investigación a cargo del equipo de criminalística, se hace cierre vial en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98 en ambos sentidos de la vía.

Rutas Alternas: Calle 80 Av. Chile

Unidades de Tránsito en el punto.

---

Corte 6:51 a.m.

Se presenta siniestro vial con fatalidad entre automóvil y motociclistas en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98, sentido Oriente - Occidente.