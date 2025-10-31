Impresionante accidente de tránsito entre motociclistas y automóvil: dos personas perdieron la vida

En la mañana de este viernes 31 de octubre, un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la localidad de Engativá, más exactamente en la calle 63 con carrera 98, sentido Oriente - Occidente, que involucra a dos motociclistas y un automóvil.

La Secretaría de Movilidad informó que el siniestro ocurrió sobre las 6:45 de la mañana, lamentablemente dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron gravemente heridas.

Las imágenes filtradas en redes sociales muestran la magnitud del accidente, ya que el carro particular resultó completamente volcado y las motos destruidas.

Fue necesario la llegada de unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo. Es importante señalar que aún no se conoce con exactitud qué desencadenó en este choque que finalizó con fatalidad.

Efectivamente, la Policía realiza labores de investigación y acordonaron la zona, por lo que se presenta dificultad de movilidad y la Secretaría pide tomar rutas alternas.

“Debido a labores de investigación a cargo del equipo de criminalística, se hace cierre vial en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98 en ambos sentidos de la vía. Rutas Alternas: Calle 80Av. Chile“, señalaron desde Movilidad.

Es importante señalar que la Alcaldía de Bogotá, tomó la decisión de imponer un decreto de restricciones para motociclistas, con el objetivo de disminuir los accidentes que se presentan en esta época de Halloween.

Según el Distrito, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista.

En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

“Estas cifras reflejan un patrón crítico de riesgo asociado a comportamientos inseguros en la vía como el exceso de velocidad, andar sin el casco, el consumo de alcohol, y el irrespeto a las normas de tránsito”, expresaron desde la Alcaldía.