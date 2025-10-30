Increíble: Captan a hombre lavando un pollo crudo en una estación de TransMilenio

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de un momento surrealista, en el que se observan a dos hombres lavando un pollo crudo en plena estación de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá. El video fue compartido el pasado martes, 28 de octubre, a través de TikTok.

En el video se lee un texto que dice: “Cuando te da un antojito nocturno y el TransMi está demorado en pasa”.

También le puede interesar: Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre una estación de TM y una plaza de mercado es casi imperceptible

Hombres lavaron un pollo crudo dentro de una estación de TransMilenio

En las imágenes publicadas por @_el_nesquik_se puede observar a un hombre adulto que sosteniendo un pollo crudo con sus dos manos mientras utiliza uno de los grifos del lugar, los cuales se instalaron para facilitar el trabajo del personal de limpieza de las estaciones del TransMilenio.

El clip dura solo 15 segundos y también se le escucha el reconocido audio que dice: “la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”.

En el video se ve al hombre en cuclillas manipulando el pollo crudo debajo de la llave del agua, mientras esta se escurre por el piso, ante la mirada de los usuarios del servicio de transporte.

Algunos usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Y aún nadie dice nada de los habitantes de calle, son un problema social y muy grande”, “Y muchos de esos ni son de Bogotá”, “para los que compran fritos en las calles ahí está esa es la limpieza de la comida”, “A esa gente los dejan hacer lo que se les da la gana” y “ya están muy pasados. El estado, la fuerza pública en dónde anda. definitivamente Petro ni Galán, les quedó grande Colombia le tocó a Uribe resolver la situación”.