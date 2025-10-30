Hombre de 62 años fue detenido en flagrancia por intentar abusar de un niño de seis años en Bogotá

Captura de un hombre que intentó abusar sexualmente a un niño en Bogotá.

En la localidad de Rafael Uribe, la Policía de Bogotá logró la detención de un hombre de 62 años por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y lesiones personales.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Agustín, donde los policías acudieron al llamado de la central de radio, que informó a la patrulla sobre un presunto caso de abuso dentro de una vivienda.

Lea también: Video: moteros del grupo ‘Los Picaminosos’ se enfrentaron con la Policía y resultaron capturados

“La reacción de los uniformados permitió la detención en flagrancia del presunto agresor. De acuerdo con la versión de la mamá del niño, se percató de que el menor no estaba y sorprendió al ciudadano al cual le tenía arrendado una habitación tratando de abusar de su hijo de seis años, así mismo causándole agresiones físicas”, aseguró el mayor Andrés Angarita, subcomandante Estación de Policía Rafael Uribe Uribe.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen. Es de anotar que esta persona presenta anotaciones por hurto.

A la cárcel hombre señalado de retener y abusar sexualmente de una mujer durante varias horas en Bogotá

A la cárcel fue enviado Dagoberto Acosta Ramírez, sujeto señalado de retener y abusar sexualmente durante varias horas a una mujer en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, bajo intimidaciones con un arma cortopunzante, Acosta Ramírez habría obligado a una mujer a ingresar a un inmueble en el sector de Santa Rita Sur Oriental donde, al parecer, la retuvo en contra de su voluntad durante más de 10 horas.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre del año en curso, cuando la víctima habría sido sometida a múltiples vejámenes sexuales por parte de Acosta Ramírez, además de agresiones físicas e intimidaciones de muerte para evitar que escapara o pidiera ayuda.

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que no aceptó.