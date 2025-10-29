Por urbanismo ilegal en Kennedy, capturan a dos personas e incautan maquinaria amarilla

Una rápida reacción de las autoridades permitió la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de una máquina excavadora compacta que era utilizada para modificar ilegalmente un terreno en el área de protección del humedal Techo, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

La intervención se realizó en el barrio Lagos de Castilla, luego de que la comunidad alertara sobre el ingreso de maquinaria amarilla al sector.

Los uniformados de la Policía Metropolitana con apoyo del Grupo de Carabineros y personal de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente y Alcaldía Local, se percataron que en ese lugar se estaban adelantando labores de explanación y remoción de vegetación, pese a que este espacio hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, donde están prohibidas las obras de construcción o adecuación sin licencia ambiental.

En el lugar, había dos hombres operando una excavadora compacta, removiendo tierra y alterando la cobertura vegetal, por lo que la Policía procedió de inmediato a capturarlos por el delito de urbanización ilegal.

Los capturados y la maquinaria amarilla incautada fueron puestos a disposición de la URI de la Fiscalía.

Además, se impuso una orden de suspensión de obra sobre el terreno intervenido, de aproximadamente 72 metros cuadrados, debido a su afectación ecológica, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT (Decreto 555 de 2021), que regula las áreas de especial protección ambiental en la capital.

Por otro lado, la Secretaría de Ambiente elaboró un informe técnico que fue remitido a la Inspección de Policía y a la autoridad ambiental, con el fin de determinar las medidas sancionatorias y de restauración del daño causado al ecosistema.

Esta intervención está contemplada en la estrategia Protección del Capital Natural en el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) para proteger zonas de reserva ecológica y frenar cualquier intento de urbanización ilegal en Bogotá.