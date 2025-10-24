Se conoce la identidad del exmilitar que ocasionó balacera en el norte de Bogotá, hiriendo a miembros del Gaula

Una balacera ocurrió en el norte de Bogotá en medio de la captura de un exmilitar.

En la tarde del jueves 23 de octubre, residentes del barrio Mazurén en la localidad de Suba, reportaron una fuerte balacera al ingreso de unos conjuntos residenciales. Lo que se ha podido conocer, es que el tiroteo se produjo en medio de una operación del Gaula en la que se iba a capturar a un exmilitar.

El mencionado hombre que perteneció al Ejército de Colombia, estaba siendo investigado por las autoridades desde hacía tres años, ya que es vinculado a un doble asesinato y extorsión en el municipio de Villahermosa, Tolima.

Durante el operativo, miembros del Gaula evidenciaron cuando el mencionado militar retirado iba llegando en una camioneta Isuzu 4x4, al lugar de su vivienda.

En ese momento los oficiales lo abordaron y le pidieron que saliera del vehículo, sin embargo, este exmilitar respondió disparándole a uno de los uniformados desde su camioneta con un arma 9 milímetros.

En la huida, el hombre ingresó al conjunto residencial disparando, lo que hizo que hiriera a dos miembros del Gaula más.

Según la institución “los militares no abrieron fuego inicialmente porque el hombre iba en compañía de tres mujeres“.

Identidad del exmilitar capturado en el norte de Bogotá

De acuerdo a información que pudo conocer El Tiempo, la identidad del exmilitar que ocasionó la balacera, es César Augusto Buitrago Pérez, de 45 años, nació Casablanca, Tolima.

El mismo medio mencionado anteriormente tuvo acceso al expediente del hombre, en el que se constató que es requerido por las autoridades por estar involucrado en un doble homicidio y extorsión de dos agricultores de Villahermosa, Tolima.

De esta manera es acusado por delitos de homicidio, extorsión y ahora, con lo ocurrido en la balacera, de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones, y disparo de arma de fuego sin necesidad de defender un derecho propio o ajeno.

Las autoridades incautaron la pistola del exmilitar, dos proveedores y un teléfono celular.

Todo parece indicar que Buitrago Pérez, fue contratado por alguna red delincuencial para que cometiera estos asesinatos junto a otro exsoldado profesional que está siendo buscado.

De momento las autoridades, buscan establecer el grupo criminal que contrató a los exmilitares.