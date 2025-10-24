Lamentable: siniestro vial con fatalidad entre motociclista y volqueta, hizo cerrar 10 estaciones de TransMilenio

Motociclista murió al ser arrollado por una volqueta en la localidad de Rafael Uribe.

En la madrugada de este viernes 24 de octubre, un lamentable accidente de tránsito en la localidad de Rafael Uribe en Bogotá, terminó en tragedia luego de que una volqueta arrollara a un motociclista y terminara con su vida. Aunque se desconoce con exactitud cómo se presentó el siniestro vial, lo cierto es que el hecho generó afectaciones en la movilidad de la zona.

De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Movilidad, el accidente ocurrió a las 4:54 de la mañana.

"Se presenta siniestro vial con fatalidad entre volqueta y motociclista en la localidad Rafael Uribe, Av. Caracas con calle 44 Sur, sentido Norte - Sur“, informó la secretaría en un principio.

Evidentemente al llegar unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo, acordonaron gran parte del perímetro por lo que tuvieron que ser cerradas temporalmente 10 estaciones de TransMilenio y brindar rutas alternas para vehículos particulares y Sitp.

"Reporte de afectación a la operaciónPor procedimiento de Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur las estaciones: Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque Tunal, Biblioteca Tunal. Portal Tunal y P. Usme, dejan de prestar servicio. Se cancela alimentación Usme - Tunal - Molinos Cll40 sur", anunciaron desde TransMilenio.

Sobre las 7 de la mañana, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, se pudo retornar a la normalidad el tráfico y reabrieron las estaciones cerradas.

Siniestralidad vial en Bogotá durante 2025

De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a agosto del presente año, se han registrado 399 muertes por accidentes de tránsito. Teniendo una leve reducción en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando hubo 405 fallecimientos.

Es importante señalar que la mayoría de víctimas son motociclistas.