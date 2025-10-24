Ejército Nacional destaca prudencia de sus tropas tras tiroteo en Mazurén que dejó tres militares heridos

El Ejército Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial en el que destacó la prudencia y profesionalismo de los soldados del Gaula Militar Cundinamarca que participaron en el operativo realizado en el sector de Mazurén, norte de Bogotá, donde tres uniformados resultaron heridos tras un tiroteo con un presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la extorsión y el homicidio.

Según la Décima Tercera Brigada, los hechos ocurrieron cuando el grupo especial intentaba hacer efectiva una orden de captura contra el sospechoso, quien se encontraba acompañado por tres mujeres en una vivienda del sector. Durante la intervención, el individuo abrió fuego de manera sorpresiva contra los militares, quienes —según el Ejército— decidieron no responder los disparos para proteger la vida de las acompañantes y de posibles civiles cercanos.

“Este acto de contención demuestra la disciplina, el respeto por los derechos humanos y la preparación de nuestras tropas en operaciones urbanas de alto riesgo”, señaló la institución en su pronunciamiento.

Los tres soldados heridos fueron evacuados de inmediato al Hospital Militar Central, donde se encuentran bajo observación médica y en condición estable. La rápida atención permitió que ninguno de ellos perdiera la vida pese a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con fuentes militares, el detenido sería uno de los líderes de una red de extorsión que operaba en el occidente de Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca.

En su comunicado, el Ejército reiteró su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y resaltó que la operación formaba parte de un trabajo de inteligencia articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía para desmantelar organizaciones criminales que afectan la seguridad en la capital.

“Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos, incluso en situaciones donde el riesgo para nuestros hombres es alto. La prioridad siempre será la vida y la integridad de las personas”, añadió la institución.

Tras el tiroteo, se reforzaron los dispositivos de seguridad en la zona de Mazurén y se revisarán los protocolos de intervención en entornos residenciales. El Ejército reafirmó que continuará adelantando operaciones de inteligencia para neutralizar estructuras delincuenciales y garantizar la seguridad en Bogotá y Cundinamarca.