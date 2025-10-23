Presunto caso de abuso sexual en el Colegio Codema de Kennedy obliga a suspender clases y activar protocolos de atención

Las actividades académicas en el Colegio Codema, ubicado en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, fueron suspendidas de manera inmediata luego de conocerse un presunto caso de abuso sexual dentro de las instalaciones del plantel educativo. La víctima sería una menor de edad de séptimo grado, quien, según versiones preliminares, habría sido agredida por otros estudiantes.

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que activó los mecanismos institucionales de respuesta apenas se tuvo conocimiento del hecho. Esto incluye la apertura de una investigación formal y la activación de la ruta de atención integral, diseñada para brindar acompañamiento psicológico, jurídico y social tanto a la víctima como a su núcleo familiar. Además, la institución educativa recibirá apoyo institucional para garantizar la continuidad de sus procesos bajo condiciones de seguridad y respeto a los derechos de los estudiantes.

El caso ha generado profunda preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa del sector. Vecinos del barrio, donde funciona el colegio, expresaron su rechazo y exigieron una revisión urgente de los protocolos de protección infantil en los colegios públicos de Bogotá. “Es muy grave que estas situaciones se repitan. Los niños deberían sentirse seguros en su escuela”, comentó una madre de familia al salir del plantel.

Este no sería el primer episodio de presunto abuso sexual en el Colegio Codema. En julio de 2025, varios padres realizaron una jornada de protesta y recolección de firmas para exigir la creación de una mesa de diálogo con las autoridades, tras la denuncia de una niña de ocho años que habría sido violentada en los baños del mismo colegio.

“¿Situaciones que se pudieron prever?, sí. ¿Qué al colegio le quedó grande garantizar la seguridad de los niños?, también”, expresó en esa ocasión Alejandra Díaz, madre de una estudiante. Los acudientes afirmaron que desde hace meses venían advirtiendo sobre presuntas fallas en los controles internos y en la supervisión de los espacios comunes.

La Secretaría de Educación del Distrito reiteró que los hechos están siendo investigados y que se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de confirmarse las responsabilidades. Además, invitó a la comunidad educativa a mantener canales de comunicación