Aeropuerto El Dorado amaneció cerrado en Bogotá: si tiene vuelo consulte con su aerolínea

En la mañana de este jueves 23 de octubre, varios vuelos nacionales e internacionales presentan retrasos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá debido a una densa capa de neblina que ha afectado la visibilidad en la pista. La Aeronáutica Civil confirmó que las condiciones meteorológicas han obligado a restringir las operaciones aéreas, generando demoras significativas en las salidas y llegadas.

Según el reporte oficial, “a la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto @BOG_ELDORADO. Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios”, señaló la entidad en un comunicado.

Densa neblina paraliza operaciones en el aeropuerto El Dorado y deja a cientos de pasajeros varados

Desde la madrugada, cientos de pasajeros han reportado inconvenientes en las terminales aéreas. Algunos aseguran que permanecen dentro de los aviones sin recibir información clara sobre las causas del retraso ni el tiempo estimado de espera. La situación ha generado molestias entre los viajeros, especialmente entre quienes tenían conexiones internacionales o compromisos laborales en otras ciudades del país.

El fenómeno climático que afecta la capital es producto de una combinación entre las bajas temperaturas registradas durante la noche y la alta humedad ambiental, lo que provoca la formación de una capa espesa de niebla que impide la correcta visibilidad en las operaciones aéreas.

Las autoridades señalaron que el cierre temporal de las operaciones es una medida preventiva, destinada a garantizar la seguridad aérea. “Esperamos que las condiciones meteorológicas mejoren y que se reanuden las operaciones sobre las 8:00 de la mañana, cuando la capa de neblina comience a dispersarse”, informó la Aeronáutica Civil.

Mientras tanto, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales del aeropuerto El Dorado y de las aerolíneas, para conocer los ajustes en los itinerarios y los posibles cambios en las rutas de vuelo.

Este tipo de situaciones, aunque frecuentes en esta época del año, ponen a prueba la capacidad operativa de la terminal aérea más importante del país, que moviliza a más de 35 millones de pasajeros anualmente y sirve como centro de conexión principal para América Latina.

