Simulacro Bogotá 2025: así será el ejercicio de prevención y respuesta ante emergencias este 22 de octubre

Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de prevención y respuesta ante emergencias. Este miércoles 22 de octubre a las 10:30 a. m., miles de ciudadanos, empresas, instituciones educativas y entidades públicas y privadas participarán en el Simulacro Distrital de Preparación Bogotá 2025, una estrategia liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para fortalecer la capacidad de reacción de la ciudad frente a diferentes tipos de desastres.

¿Qué es el Simulacro Distrital de Preparación?

El Simulacro Bogotá 2025 es un ejercicio anual que busca medir y mejorar las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia como sismos, incendios, inundaciones o eventos tecnológicos. Más que una simple evacuación, se trata de un entrenamiento ciudadano que permite poner a prueba los planes de emergencia de hogares, colegios, empresas y entidades públicas.

El objetivo principal es fomentar una cultura de la prevención y promover la corresponsabilidad de todos los habitantes de la capital. Durante esta jornada, se evaluará cómo reaccionan las comunidades antes, durante y después de una situación de riesgo, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los protocolos de seguridad.

¿Qué hacer durante el simulacro?

Durante el Simulacro Bogotá 2025, se recomienda:

Identificar las rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.

Mantener la calma y seguir las instrucciones de los líderes de evacuación.

No correr ni devolverse por objetos personales.

Apagar fuentes de calor o energía eléctrica si es posible hacerlo de forma segura.

Reportar cualquier situación especial al responsable del grupo o a las autoridades locales.

Una Bogotá más preparada ante emergencias

El IDIGER destacó que este tipo de ejercicios permiten fortalecer la resiliencia urbana y la articulación entre los diferentes sectores de la ciudad. Además, recordó que el simulacro se realizará únicamente dentro de la jurisdicción de Bogotá; los municipios aledaños deberán consultar con sus alcaldías locales los ejercicios correspondientes.

Con el Simulacro Distrital de Preparación 2025, Bogotá reafirma su compromiso con la gestión del riesgo y la protección de la vida, promoviendo una ciudadanía cada vez más consciente y lista para actuar ante cualquier emergencia.

¿Cómo participar en el Simulacro Bogotá 2025?

Cualquier persona o institución puede ser parte del simulacro. Para hacerlo, el IDIGER recomienda seguir estos pasos: