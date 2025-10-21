Bogotá

Simulacro Bogotá 2025: así será el ejercicio de prevención y respuesta ante emergencias este 22 de octubre

Bogotá realizará el Simulacro Distrital 2025 este 22 de octubre a las 10:30 a.m. Conoce cómo participar, qué hacer y por qué es clave para la prevención de emergencias.

Simulacro Distrital de Evacuación 2022 en Bogotá.
Simulacro Distrital de Evacuación en Bogotá. (Juan Pablo Pino)
Por Manuel Quintana

Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de prevención y respuesta ante emergencias. Este miércoles 22 de octubre a las 10:30 a. m., miles de ciudadanos, empresas, instituciones educativas y entidades públicas y privadas participarán en el Simulacro Distrital de Preparación Bogotá 2025, una estrategia liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para fortalecer la capacidad de reacción de la ciudad frente a diferentes tipos de desastres.

PUBLICIDAD

Lea también: “Se equivocan los que creen que Uribe va para la cárcel ¡Va para el Congreso!”: Paloma Valencia

¿Qué es el Simulacro Distrital de Preparación?

El Simulacro Bogotá 2025 es un ejercicio anual que busca medir y mejorar las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia como sismos, incendios, inundaciones o eventos tecnológicos. Más que una simple evacuación, se trata de un entrenamiento ciudadano que permite poner a prueba los planes de emergencia de hogares, colegios, empresas y entidades públicas.

El objetivo principal es fomentar una cultura de la prevención y promover la corresponsabilidad de todos los habitantes de la capital. Durante esta jornada, se evaluará cómo reaccionan las comunidades antes, durante y después de una situación de riesgo, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los protocolos de seguridad.

¿Qué hacer durante el simulacro?

Durante el Simulacro Bogotá 2025, se recomienda:

  • Identificar las rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.
  • Mantener la calma y seguir las instrucciones de los líderes de evacuación.
  • No correr ni devolverse por objetos personales.
  • Apagar fuentes de calor o energía eléctrica si es posible hacerlo de forma segura.
  • Reportar cualquier situación especial al responsable del grupo o a las autoridades locales.

Una Bogotá más preparada ante emergencias

El IDIGER destacó que este tipo de ejercicios permiten fortalecer la resiliencia urbana y la articulación entre los diferentes sectores de la ciudad. Además, recordó que el simulacro se realizará únicamente dentro de la jurisdicción de Bogotá; los municipios aledaños deberán consultar con sus alcaldías locales los ejercicios correspondientes.

Con el Simulacro Distrital de Preparación 2025, Bogotá reafirma su compromiso con la gestión del riesgo y la protección de la vida, promoviendo una ciudadanía cada vez más consciente y lista para actuar ante cualquier emergencia.

¿Cómo participar en el Simulacro Bogotá 2025?

Cualquier persona o institución puede ser parte del simulacro. Para hacerlo, el IDIGER recomienda seguir estos pasos:

  1. Inscribirse: diligenciar el formulario disponible en el sitio oficial www.simulacro.idiger.gov.co.
  2. Realizar el simulacro: aplicar el plan de evacuación previamente diseñado en la organización, colegio o vivienda.
  3. Reportar la participación: llenar el formulario de reporte del ejercicio.
  4. Recibir la constancia oficial: una vez reportada la actividad, el sistema genera automáticamente un certificado de participación.

PUBLICIDAD

Tags

Lo que debe saber

Lo Último