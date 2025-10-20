Interrupción global de Amazon Web Services afecta a la app de Bancolombia y a miles de plataformas en el mundo

Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube más grande del planeta, provocó una interrupción global que afectó el funcionamiento de múltiples aplicaciones y servicios digitales, incluyendo la app Mi Bancolombia y otros canales en línea del banco colombiano.

Durante la mañana del lunes, Bancolombia informó a sus usuarios que enfrentaba dificultades técnicas para operar con normalidad debido a un fallo externo en los servicios de AWS. “Es posible que no puedas usar la app Mi Bancolombia ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio”, comunicó la entidad en sus canales oficiales.

La institución financiera aclaró que, pese a la interrupción, los clientes podían retirar dinero en cajeros automáticos y corresponsales bancarios, así como realizar pagos con tarjetas en puntos de venta. “Una falla en Amazon Web Services nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”, señaló el mensaje.

El colapso de AWS, que sostiene buena parte del tráfico digital global, afectó también a plataformas como Amazon, ChatGPT, Fortnite, Snapchat, Venmo, Alexa y Perplexity, además de bancos y comercios en diferentes países. Portales de monitoreo reportaron errores de conexión, fallas en pasarelas de pago y bloqueos de acceso a sitios web y aplicaciones.

En España, bancos como Santander, BBVA e ING también registraron caídas temporales en sus sistemas, lo que impidió el uso de datáfonos y plataformas como Bizum. Estos hechos reflejan el alto nivel de dependencia que tienen las instituciones financieras y tecnológicas respecto a los servicios en la nube.

Expertos en ciberinfraestructura advirtieron que el incidente evidencia la vulnerabilidad del ecosistema digital global, ya que una falla en un solo proveedor puede paralizar operaciones esenciales en todo el mundo.

Amazon confirmó que su equipo técnico trabaja de manera prioritaria para restablecer los servicios y minimizar los impactos en las empresas afectadas. Sin embargo, no ha revelado la causa exacta del fallo.

La caída de AWS no solo ha dejado fuera de servicio a miles de plataformas, sino que también ha reabierto el debate sobre los riesgos de concentración tecnológica y la necesidad de diversificar las infraestructuras digitales ante posibles fallas globales.