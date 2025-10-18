Lamentable: menor de edad asesinó a un hombre en medio de una riña en la localidad de San Cristóbal

Un menor acabó con la vida de un hombre en medio de una riña en San Cristóbal.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá revelaron detalles inéditos de cómo fue la aprehensión de un menor en el sector de La María, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital del país, luego de quitarle la vida a un hombre en medio de una riña.

Según narraron los agentes que atendieron el caso, las autoridades fueron alertadas por la central de radio de la discusión con arma blanca en pleno espacio público.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el piso. Dos cuadras más adelante evidenciaron que el agresor se encontraba caminando por la cuadra principal.

El agresor, quien es un menor de 17 años y de nacionalidad venezolana, quiso ocultar el arma blanca en un árbol, pero las autoridades lograron hallarla, por lo que fue recolectada como material probatorio.

El menor de edad fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el hecho que se le atribuye.

Salió de la cárcel a seguir delinquiendo: capturado hombre que hurtó a una mujer al salir de un banco

En las últimas horas, uniformados del grupo de reacción de la estación de Policía Fontibón lograron la captura de un hombre de 27 años por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en el sector de La Granja, cuando una ciudadana ingresó a una entidad bancaria para retirar una alta suma de dinero y al salir en su vehículo una persona la intimidó con arma de fuego despojándola de sus pertenencias.

Gracias a la información por parte de la central de radio y a la oportuna reacción de las patrullas, fue interceptado y se le halló un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos. El dinero hurtado y un bolso fueron recuperadas.

El capturado fue puesto a disposición ante la autoridad competente. Es de anotar que esta persona pagó condena en centro penitenciario por estafa y hurto, además tiene antecedentes por fuga de presos.