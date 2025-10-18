“Fue un ataque organizado y premeditado”: Carlos Fernando Galán por disturbios en Embajada de EEUU

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y policías heridos por disturbios en la Embajada de Estados Unidos. (Foto: Captura de pantalla video @CarlosFGalan 17 de octubre de 2025)

Este viernes, 17 de octubre, durante las horas de la tarde se registraron fuertes disturbios en inmediaciones a la Embajada de Estados Unidos. Uno de los hechos que más conmocionaron, fue el ataque con flechas y lanzas por parte de los protestantes. Una de estas flechas terminó incrustada en uno de los brazos de uno de los cuatro policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que resultaron heridos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el hecho, y aseguró que se trató de un “ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes”.

Alcalde de Bogotá aseguró que inmediatamente empezaron los ataques ordenó el uso de la fuerza

“Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque. Inmediatamente empezaron los ataques, ordené el uso de la fuerza por parte de la @policiabogota para retomar el orden", dijo Galán, a través de su cuenta de X.

Además, advirtió que lo volverá a ordenar las veces que sean necesarias para proteger a los bogotanos y resguardar su integridad y sus bienes.

“Le exijo al Gobierno Nacional el desmonte de estos grupos armados. No puede estar negociando con milicias de choque que atacan con flechas y artefactos explosivos a la fuerza pública. En Bogotá la violencia no tiene cabida y seguiremos acudiendo al uso legítimo de la fuerza las veces que sea necesario para garantizar el orden público en la ciudad", puntualizó el mandatario de los Bogotanos.

Además, rechazó que los cuatro miembros de la Policía hayan resultado heridos y pidió que la Fiscalía General de la Nación investigue esos grupos.