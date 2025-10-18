Video: ya está en Bogotá el segundo tren de la Primera Línea del Metro

Este sábado 18 de octubre de 2025, se confirma el arribo al Patio Taller de Bosa del segundo tren de la Línea 1 del Metro, tras su traslado desde Cartagena. De esta manera, el avance del proyecto con corte al 30 de septiembre de noviembre de 2025 alcanzó un porcentaje del 64,85 %.

PUBLICIDAD

Lea también: Video: hombre con brazalete del Inpec fue sorprendido por la Policía robando celulares en Bosa

Tras un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que inició la semana pasada en el puerto de Cartagena, en la madrugada de este sábado 18 de octubre, los primeros cuatro de seis vagones que lo conforman hicieron su ingreso por el occidente de la ciudad hacia el patio taller de Bosa, donde al igual que el primer tren comenzará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas. Los dos vagones restantes llegarán en los próximos días.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

Aproximadamente un mes después, cuando finalizan las pruebas estáticas, inician las denominadas pruebas dinámicas del tren. Con la ayuda de unos vehículos auxiliares los trenes son llevados hasta la vía de pruebas de 905 metros, donde está acondicionado el tercer riel que los alimenta para ponerlos en marcha y verificar el rendimiento de los motores de tracción así como el sistema de frenado. Todo esto, bajo estrictos protocolos y procedimientos establecidos para cada sistema y subsistema.