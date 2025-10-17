Grave accidente en la calle 26: un vehículo se volcó y cayó en el carril de TransMilenio

En la mañana de este viernes 17 de octubre se registró un grave accidente en la calle 26 de Bogotá. De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Movilidad, un vehículo particular terminó volcado y cayó en el carril de TransMilenio de este importante corredor vial.

(Lea también: Brutal caso de sicariato en Bogotá: delincuentes acribillaron a un hombre de 45 años).

“A la altura de la estación Modelia, sentido oriente occidente, no hay paso para los buses de TransMilenio debido a siniestro vial de vehículo particular que queda sobre el carril exclusivo. Flota sale al carril mixto hasta Portal ElDorado”, informó TransMilenio a través de sus canales oficiales.

El hecho se presentó específicamente en la avenida El Dorado en el sentido oriente-occidente, según confirmó la Secretaría de Movilidad. Así mismo, indicaron que al lugar acudieron unidades de la Policía de Tránsito, del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia.

Sobre las 12:05 de la tarde, sin embargo, se registró una notable mejora en las condiciones de movilidad gracias a que las autoridades consiguieron retirar el vehículo involucrado en el accidente del carril exclusivo de TransMilenio. En el momento, los buses se desplazan con normalidad por el corredor vial.

Más accidentes viales en Bogotá durante este 17 de octubre

El siniestro vial registrado en la calle 26 no ha sido, sin embargo, el único en Bogotá durante las últimas horas. sobre las 8:15 de la mañana se presentó otro accidente en al avenida de Las Américas, a la altura de la avenida Boyacá.

"Se presenta siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre automóvil y motociclista en la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá y ambulancia", informo la Secretaría de Movilidad a través de su cuenta de X.