El servicio de TransMicable vuelve a operar con normalidad tras un mantenimiento de 15 días

El mantenimiento preventivo de TransMiCable concluyó exitosamente dos días antes de lo programado, por lo que el sistema retomará su operación habitual este sábado 18 de octubre, beneficiando a más de 700.000 habitantes de Ciudad Bolívar.

Las labores que iniciaron el pasado 4 de octubre y previstas inicialmente hasta el día 19, fueron contratadas por TransMilenio con la empresa Doppelmayr, fabricante del componente electromecánico del sistema y responsable de la ejecución del mantenimiento especial. Tras la verificación técnica y de seguridad, el sistema está listo para reanudar el servicio.

“Una vez revisados los aspectos técnicos y de seguridad del sistema de cable, anunciamos esta buena noticia para los usuarios de Ciudad Bolívar, quienes contarán nuevamente con TransMiCable desde este sábado en sus horarios habituales”, afirmó Jaime Monroy, director BRT de TransMilenio.

Junto con el sistema de cable, también se restablece la operación de la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia), que conecta a los usuarios con la estación Juan Pablo II.

Durante el periodo de mantenimiento, TransMilenio garantizó el servicio de transporte público a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras y 12 servicios zonales que ofrecieron el desplazamiento de los habitantes del sector hacia distintos puntos de la ciudad y la conexión con el Portal del Tunal.

“TransMilenio agradece la comprensión y paciencia de los usuarios de TransMiCable, en especial de las más de 25.000 personas que lo utilizan diariamente, durante el periodo de suspensión del servicio por labores de mantenimiento preventivo. Estas acciones son fundamentales para garantizar mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia en la operación del sistema”, expresaron desde la empresa TransMilenio.