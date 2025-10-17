Obras de la avenida El Rincón con Boyacá alcanzan 97 % de avance: el IDU promete entrega en pocas semanas

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que las obras en la avenida El Rincón con avenida Boyacá, uno de los proyectos más esperados por los habitantes del noroccidente de Bogotá, ya alcanzan un 97,65 % de avance y se prevé su entrega en las próximas semanas.

El director del IDU, Orlando Molano, lideró un recorrido de inspección en el que destacó los progresos de este proyecto perteneciente al acuerdo de valorización 523 de 2013, el cual fue recibido por la actual administración con un 64,58 % de ejecución. “La indicación del alcalde Carlos Fernando Galán es clara: trabajar de día y de noche. Hoy tenemos más de 460 personas en obra para cumplirle a la comunidad y finalizar este corredor estratégico”, aseguró Molano.

La intervención hace parte del plan de modernización de la movilidad en el noroccidente de Bogotá, y beneficiará directamente a más de 1,2 millones de habitantes de Suba y zonas aledañas, quienes por años han padecido la congestión en este punto crítico de la ciudad.

Tras la entrega de los puentes vehiculares de la calle 127 en marzo de 2025, el IDU avanza con las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá, que mejorarán el flujo vial hacia el sur y hacia el centro de la capital. “Estamos en los últimos detalles: la conexión de la av. Rincón con Boyacá, la adecuación del gimnasio solicitado por la comunidad bajo el puente, la iluminación y la revisión de redes de acueducto”, añadió el director.

El proyecto contempla 2,35 kilómetros de vía, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91, e incluye dos calzadas de dos carriles, separador central, senderos peatonales, 2,1 kilómetros de ciclorruta y más de 54.000 metros cuadrados de espacio público con zonas verdes y recreativas. Además, incorpora tres puentes vehiculares en la intersección con la calle 127, una de las obras más complejas del sector.

Molano ofreció disculpas a la ciudadanía por los retrasos heredados de administraciones anteriores y reafirmó el compromiso del IDU con la entrega oportuna de esta megaobra. “Nuestro objetivo es mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos del noroccidente. Esta obra transformará la conexión de Suba con el resto de Bogotá”, concluyó.

La culminación de la avenida El Rincón – Boyacá marcará un hito en la infraestructura vial de Bogotá, al integrar nuevas ciclorrutas, áreas verdes y un corredor que aliviará la congestión vehicular en uno de los sectores más transitados de la capital.