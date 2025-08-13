Increíble: choque múltiple entre dos rutas escolares, una volqueta, un Sitp y dos motos deja una persona fallecida

En la mañana de este miércoles 13 de agosto, un impresionante accidente de tránsito ocurrió en el norte de la ciudad de Bogotá, más exactamente en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente en la localidad de Usaquen. En los hechos lamentablemente murió un motociclista.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad, el siniestro vial con fatalidad involucró sorprendentemente a dos rutas escolares, una volqueta, un bus zonal, un automóvil y dos motos. El hombre que perdió la vida quedó debajo del vehículo de carga pesada.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén entre dos buses escolares, bus zonal, volqueta, automóvil y dos motociclistas, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente”, anunció Bogotá Tránsito en una primera oportunidad.

Sin embargo, debido a la complejidad del accidente y al involucramiento de tantos vehículos, tuvo que ser cerrada la vía.

“Al momento se tiene cierre vial sobre la calle 170 a la altura de la carrera 12, por siniestro múltiple con fatalidad, unidad de criminalística en desplazamiento”, señalaron desde movilidad.

Incluso por la gravedad del siniestro, fue necesaria la presencia de unidades de bomberos. Igualmente, se ha conocido que los menores de edad que iban en la rutas escolares, se encuentran en buen estado, sin ningún tipo de heridas.

En redes sociales han filtrados videos e imágenes del fuerte accidente de tránsito.

Con el fin de llevar a cabo el cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay, este miércoles 13 de agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que se van a implementar las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Cierres viales

- Cuadrante comprendido entre la calle 7 y avenida calle 19 y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, cierre total, 08:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 18:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida carrera 7 entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total, 16:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 18:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida calle 19 entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total, 13:00 horas del 09 de agosto de 2025 a 16:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida carrera 10 avenida calle 6 y avenida calle 26, calzada oriental mixta, 13:00 horas del 09 de agosto de 2025 a 16:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida calle 26 entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 5, cierre total, 09:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 21:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y carrera 17, cierre total, 09:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 21:00 horas del 13 de agosto de 2025.