Distrito anuncia cierres y desvíos por actos conmemorativos a Miguel Uribe Turbay en Bogotá

Anuncios de movilidad en Bogotá por actos conmemorativos a Miguel Uribe.

Con el fin de llevar a cabo el cortejo fúnebre de Miguel Uribe Turbay, este miércoles 13 de agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que se van a implementar las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Cierres viales

- Cuadrante comprendido entre la calle 7 y avenida calle 19 y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, cierre total, 08:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 18:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida carrera 7 entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total, 16:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 18:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida calle 19 entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total, 13:00 horas del 09 de agosto de 2025 a 16:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida carrera 10 avenida calle 6 y avenida calle 26, calzada oriental mixta, 13:00 horas del 09 de agosto de 2025 a 16:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Avenida calle 26 entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 5, cierre total, 09:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 21:00 horas del 13 de agosto de 2025.

- Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y carrera 17, cierre total, 09:00 horas del 13 de agosto de 2025 a 21:00 horas del 13 de agosto de 2025.

La habilitación de los tramos viales con cierres o afectaciones estará sujeta a que no se presenten aglomeraciones de personas, de manera que puedan reabrirse sin riesgos para la seguridad vial de todos.