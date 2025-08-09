Capturan a cinco ladrones quienes por medio del ‘cosquilleo’ estaban robando al interior de TransMilenio

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema.

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el centro de monitoreo, donde se observó a varias personas despojando de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’. Al notar la presencia policial, abordaron un articulado en un intento por evadir el control, pero fueron interceptadas por los uniformados.

El articulado fue detenido y, tras un registro en su interior, fueron ubicadas las personas observadas en el sistema de videovigilancia. A una de ellas le fueron encontrados cuatro teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente sustraídos momentos antes.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de Hurto.

Según las autoridades, este año en Transmilenio se han realizado 1386 capturas, 40 bandas dedicadas al hurto desarticuladas y 1112 celulares recuperados.

Capturado mientras pintaba bicicleta que hurtó del sistema de bicicletas compartidas de Bogotá

las autoridades encontraron a un hombre mientras pintaba una bicicleta que hurtó del sistema de bicicletas compartidas de Bogotá. El vehículo fue hurtado en el Siete de Agosto y la persona intentó pintar la bicicleta con aerosol. Todo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Lo que nunca se imaginó esta persona es que cada uno de sus pasos estaba siendo minuciosamente grabado y monitoreado. La imagen era tan evidente que el operador de la cámara del C4, administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad, le siguió todos los movimientos y dio la ubicación precisa del sujeto a los uniformados del cuadrante más cercano, que en cuestión de minutos llegaron al lugar.