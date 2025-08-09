Se conocen los momentos de pánico que vivieron los estudiantes de la ruta escolar que chocó contra vivienda y poste

Ruta escolar se estrelló contra un poste y una vivienda en la localidad de San Cristóbal.

En la tarde de este viernes 8 de agosto, un fuerte accidente de tránsito que involucró a una ruta escolar con 19 estudiantes a bordo, se produjo en la localidad de San Cristóbal, luego de que presuntamente, el conductor perdiera el control y chocara contra un poste y luego contra una vivienda.

El hecho generó pánico en los menores de edad que se movilizaban en el vehículo, pero también en los residentes del sector, ya que el estrellón generó un fuerte ruido y llamó la atención de los vecinos.

Al lugar llegaron las autoridades y también unidades de Bomberos con el objetivo de retirar con precaución la ruta escolar accidentada, por fortuna no hubo heridos de gravedad.

“Controlamos riesgos asociados a la colisión de una ruta escolar contra un poste, afectando una vivienda, en la Calle 46 Sur con Carrera 11 Este. En la ruta se trasladaban 19 menores, quienes no resultaron lesionados. Se activó Secretaría de Salud. Se aseguró el área”, informaron desde bomberos.

En redes sociales publicaron videos de cómo quedó el bus y los daños en la infraestructura que ocasionó.

