Así será la ruta intermunicipal que unirá Soacha y Chía en menos de una hora

Durante años, los habitantes de Soacha y Chía —dos de los municipios más dinámicos y poblados de Cundinamarca— han tenido que atravesar Bogotá para desplazarse entre sí. Esta situación no solo genera recorridos de entre dos y tres horas, sino que también incrementa la presión sobre vías principales de la capital como la autopista Sur, la avenida Ciudad de Cali y la calle 80.

Para resolver esta situación, a partir de agosto de 2025 entrará en funcionamiento una nueva ruta directa de transporte público entre Soacha y Chía, la cual no ingresará a Bogotá, sino que recorrerá municipios intermedios como Mondoñedo, Funza y Cota. Esta decisión forma parte de una estrategia regional de movilidad que busca descentralizar el tránsito intermunicipal y brindar soluciones reales a la creciente demanda de transporte en la Sabana de Bogotá.

La empresa operadora será Transgalaxia S.A., reconocida por su experiencia en el transporte intermunicipal en el departamento. Con esta nueva ruta, se espera que los tiempos de viaje disminuyan considerablemente, permitiendo a los usuarios desplazarse entre Soacha y Chía en menos de una hora, dependiendo de las condiciones de tráfico.

Impacto económico y mejora en la experiencia del usuario

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva ruta es el alivio económico que representará para los usuarios frecuentes. Actualmente, quienes deben moverse entre ambos municipios enfrentan no solo largos trayectos, sino también altos costos de transporte, al tener que pagar múltiples pasajes —incluyendo los del sistema TransMilenio, buses intermunicipales y otros medios de conexión.

Con la nueva ruta, los pasajeros podrán completar el recorrido con un solo tiquete, lo que se traduce en un ahorro significativo para trabajadores, estudiantes y comerciantes. Este beneficio cobra mayor relevancia en un contexto de crecimiento poblacional en los municipios aledaños a Bogotá, donde el flujo de viajeros se ha incrementado sustancialmente en los últimos años.

Además, Transgalaxia S.A. anunció que el servicio contará con vehículos modernos, adecuados a las normas de seguridad y confort establecidas por la Agencia Regional de Movilidad. Se incluirán herramientas digitales como aplicaciones móviles para consultar horarios, rutas, tarifas y paradas en tiempo real, lo que responde a la tendencia global de implementar movilidad inteligente.

Descongestión y desarrollo regional: un impacto doblemente positivo

Esta nueva ruta no solo busca beneficiar a los usuarios directos, sino también descongestionar el sistema vial de Bogotá, que históricamente ha funcionado como eje obligatorio para conectar municipios vecinos. Corredores como la autopista Sur, la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali han sido tradicionalmente puntos críticos de embotellamiento, especialmente en horas pico.

Al ofrecer una alternativa eficiente y directa entre Soacha y Chía, la nueva ruta representa un paso concreto hacia una movilidad regional más equilibrada, menos centralizada en Bogotá. Este tipo de proyectos permiten optimizar el uso de la infraestructura vial existente, fomentar la integración entre municipios y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos.

La medida también se inscribe en un plan de expansión más amplio, que contempla nuevas conexiones como Soacha–Albán (vía Madrid y Facatativá) y Soacha–La Vega (pasando por Funza y Siberia). Todos estos trazados responden a una estrategia regional orientada a modernizar el transporte, reducir tiempos de viaje y promover un desarrollo urbano más sostenible.

Con esta nueva apuesta, Cundinamarca da un paso clave hacia la modernización de su red de transporte intermunicipal, en un contexto donde la movilidad eficiente se ha convertido en una prioridad para el desarrollo económico y social de la región.