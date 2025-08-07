Apareció Oso: el perrito que se perdió cerca al Jardín Botánico

Tras cuatro días de búsqueda por la desaparición de Oso, un perrito de raza shitzu, se creó un gran movimiento social en redes sociales con el fin de encontrar al animal que se perdió el pasado 3 de agosto en las inmediaciones del Jardín Botánico. La familia informó que ya apareció y que les fue devuelto.

Al igual que con la desaparición de Oso, su dueño, Juan David, un niño bogotano, informó que finalmente apareció y le agradeció a las más de 10.000 personas que ayudaron a replicar la información sobre la desaparición de Oso y que ayudaron a buscarlo.

“Este video es para agradecerles a ustedes porque básicamente sin su apoyo esto no hubiera sido posible. Gracias por cada comentario, por cada like, por cada reposteada. Gracias por esas personitas que nos llamaron, nos escribieron, vean un perrito que nos decían como, ‘Oye, este no será Oso’. Muchísimas gracias a todos ustedes”, aseguró el niño.

De igual forma, el joven aseguró que Oso estaba con una familia que lo cuidó bien, que fueron muy amables con él y con su mascota y que no pusieron problema para que el perrito regresara a su hogar.

Así fue la desaparición de Oso

Según informó Juan David en días pasados, Oso siempre estuvo bajo su cuidado y vigilancia constante, por lo que no cree que se haya perdido por accidente. De hecho, sospecha que alguien pudo habérselo llevado por error o desconocimiento, lo que hace aún más urgente su búsqueda.

Muchas personas ya han comenzado a compartir el video y los datos de contacto, con la esperanza de que Oso vuelva a casa pronto. Fue visto por última vez el 3 de agosto en la Calle 63 #68f - 26.