Nuevas pistas en caso de periodista fallecida en Bogotá apuntan a posible feminicidio

La vida de Laura Camila Blanco, una prometedora comunicadora social y periodista, se vio truncada abruptamente en la madrugada del pasado domingo, 27 de julio. Según el desgarrador relato de su madre, Cecilia Osorio, a El Tiempo, Laura Camila, a sus 26 años, una mujer disciplinada y graduada con honores, había estado celebrando la noche del 26 de julio el grado de su novio.

Hace apenas dos meses, Laura Camila se había mudado al conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos, buscando su independencia y planeando cursar una maestría. Sin embargo, su relación amorosa, descrita por su madre como “intermitente” y con “dificultades”, ya generaba inquietudes en la familia. Cecilia Osorio reveló que el novio de Laura Camila incluso le había sugerido que la maestría fuera virtual, cuando ella prefería la modalidad presencial.

Los temores de la familia no eran infundados. Cecilia recordó que la pareja había asistido a terapia, donde el profesional les había indicado que él padecía de “celopatía” y que, para mantener la relación, debía tratarse. De hecho, una amiga de Laura Camila aseguró a El Tiempo que la joven estaba animada por la ayuda psicológica que estaba recibiendo, y en su última sesión, el viernes previo a la tragedia, se sentía “muy tranquila, feliz, porque la terapia le iba a servir mucho”.

La noche fatídica: Una discusión, una caída y un escenario “alterado”

La celebración del grado del novio inició con una cena en un establecimiento, descrita por su madre como un evento tranquilo, “sin licor ni nada”, con sus padres y allegados. Laura Camila conversó con su mamá esa misma noche, quien le aconsejó “que no tomara y que tratara de divertirse”.

Horas más tarde, en la mañana del domingo, una llamada telefónica alarmó a Cecilia: “Un policía me dijo que la estaban llevando al hospital porque había caído al vacío”.

Lo que la familia ha podido reconstruir indica que, al finalizar la cena, Laura Camila y su novio se dirigieron al apartamento para departir con amigos del muchacho. En la madrugada, se habría desatado una fuerte discusión entre la pareja, por lo que se habrían encerrado en una de las habitaciones. La madre de la joven lamentó que las personas presentes en el apartamento “no intervinieron, no hicieron nada, no dijeron nada” durante la riña.

Tras los gritos, Laura Camila cayó desde la ventana del noveno piso. Impactantes detalles surgieron de la investigación: “De acuerdo con las autoridades, quienes estaban ahí alteraron la escena. Ellos estaban tomando y cuando el CTI llegó todo estaba ordenado, no había botellas, la ventana estaba cerrada”, comentó Cecilia Osorio. Sin embargo, la habitación donde ocurrió la discusión sí mostraba signos de una fuerte confrontación: “Unos cuadros que ella tenía en ese cuarto estaban tumbados, la cama estaba revolcada. Él había vomitado porque había un valde con vómito. Se evidencia que él estaba mal y ella lo ayudó”, detalló la madre.

Los vigilantes del conjunto residencial escucharon la riña e impidieron que el novio se retirara del lugar. A la llegada de las autoridades, el hombre fue requerido y afirmó que Laura Camila “se lanzó”. “Él ni siquiera sabía qué decir. Tengo entendido que su estado de alicoramiento era muy fuerte. Lo dejaron libre”, sostuvo Cecilia.

¿Feminicidio o accidente? La familia exige respuestas

La Policía Metropolitana de Bogotá calificó inicialmente la muerte de Laura Camila Blanco como un hecho “infortunado y lamentable”. El coronel Richard Fajardo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, relató que la patrulla fue alertada por una llamada al 123 sobre el incidente, y que un guardia de seguridad del conjunto confirmó una discusión. “La persona cae desde un noveno piso. Es llevada a centro asistencial y fallece por la gravedad de las heridas que sufre”, añadió el coronel Fajardo, sin precisar hipótesis y haciendo un llamado a la moderación en el consumo de alcohol.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía han confirmado a EL TIEMPO que la “investigación está en curso” y que, por el momento, no hay capturas. La familia, por su parte, no cree en la hipótesis de un suicidio y clama porque las indagaciones se enfoquen en un posible feminicidio: “Eso no fue un suicidio”, aseveró la madre, buscando que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias exactas de la trágica muerte de su hija.