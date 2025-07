Foto Andrea Petro responde a Francia Márquez: “las críticas no son por su color de piel, sino por su falta de gestión”.

Andrea Petro desató una fuerte polémica este sábado 26 de julio al pronunciarse públicamente contra la vicepresidenta Francia Márquez, en medio del creciente malestar que ha expresado la alta funcionaria por su papel dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El mensaje de Andrea Petro, publicado en su cuenta de X, se dio un día después del emotivo discurso de Márquez en Cali, donde denunció discriminación institucional, racismo estructural y aislamiento político dentro del Ejecutivo.

En su mensaje, Andrea Petro reconoció que la vicepresidenta representa “una historia de lucha que honra a nuestra población negra”, y que este Gobierno no ha sido indiferente a esa causa, sino que ha abierto espacios “sin precedentes”. Sin embargo, añadió una crítica directa al desempeño de Márquez: “Las críticas que hoy recibe la vicepresidenta no son por su color de piel, sino por la falta de gestión de sus funciones”.

Andrea Petro también advirtió que “confundir responsabilidad con racismo debilita la causa que tanto ha costado construir”, en alusión directa a las denuncias de Márquez, quien durante su intervención en Cali aseguró que dentro del propio Gobierno solo la querían “para la foto”.

La vicepresidenta participó en el evento conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, en la Universidad Libre de Cali. Allí expresó que ha soportado mucho en silencio, pero que llegó el momento de alzar la voz: “No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta”.

Entre lágrimas, Márquez denunció haber sido acusada de corrupción sin pruebas, y afirmó que muchas veces se le ha señalado únicamente por ser negra: “Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, me hace culpable”.

También señaló que se le asignaron tareas sin respaldo: “Me dieron la misión de crear una institución sin recursos ni estructura. Me dijeron ‘Hazlo tú’”.

Las declaraciones de Márquez han sido interpretadas como un quiebre político dentro del Gobierno Petro. Aunque no mencionó directamente al presidente, dejó entrever un profundo descontento con sus aliados y con la forma en que ha sido tratada por sectores institucionales. Su discurso representa un llamado a reconocer el racismo estructural y a no silenciar las voces afro dentro del poder.