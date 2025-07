“No me presto para conspiraciones”: Francia Márquez responde a Álvaro Leyva

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, respondió con firmeza a las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva durante su entrevista con la Revista Semana, y negó cualquier vinculación con supuestos planes para alterar el orden democrático en el país. “Se los dije antes y lo repito ahora, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia”, aseguró Márquez en una publicación en sus redes sociales.

La reacción se dio luego de que Leyva afirmara haber defendido a Márquez por el maltrato que ha recibido. “Ella ha sido objeto de un maltrato cobarde por ser negra”, dijo el excanciller, quien también expresó que, en caso de una eventual salida del presidente Gustavo Petro, el país quedaría “en unas manos estupendas”, en referencia a la vicepresidenta.

Francia Márquez responde a Leyva tras ser vinculada a supuesto plan para reemplazar a Petro

Leyva reconoció que alguna vez le dijo a Francia Márquez que sería una buena presidenta, pero negó haberle propuesto participar en un golpe de Estado. Según el excanciller, la vicepresidenta solo respondió con una sonrisa y le dijo: “Uy, usted tan amable, doctor”.

Márquez, sin embargo, fue contundente al señalar que su nombre fue usado sin consentimiento, lo que le generó cuestionamientos infundados. “Me queda la tranquilidad de una conciencia limpia”, afirmó. Añadió que este episodio ha sido aprovechado por sectores que, según ella, se incomodan con su presencia en el poder. “Incluso algunos que se dicen progresistas no dudaron en calificarme de traidora, por ese racismo solapado que muchos aún no reconocen”, indicó.

La vicepresidenta también hizo un llamado a quienes la juzgaron anticipadamente: “Espero que quienes sin dudarlo me señalaron de esta infamia, algunos incluso reclamando mi renuncia al cargo, tengan la estatura moral de reconocer su equivocación y rectificar”.

Este nuevo capítulo se suma a lo publicado por El País de España, que reveló que Álvaro Leyva habría intentado conseguir apoyo de Estados Unidos para sacar del poder al presidente Gustavo Petro y poner en su lugar a Francia Márquez. Las revelaciones han encendido una nueva polémica política en Colombia.

Con estas declaraciones, la vicepresidenta busca cerrar el capítulo y reafirmar su compromiso con el respeto a la democracia y al mandato que recibió en las elecciones de 2022.