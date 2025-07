Duro mensaje de Petro contra el Leyva y su plan de golpe de Estado: afirmó que el secretario de Estado de EE. U.U Marco Rubio, no estuvo implicado

El presidente Gustavo Petro negó este lunes que el senador estadounidense Marco Rubio, actual secretario de Estado en la sombra del Partido Republicano, haya estado involucrado en un presunto plan para sacarlo del poder antes de 2026. Según el mandatario, “lo peligroso no fue el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que no estuvo metido realmente”, sino otros actores locales con los que, afirma, el exministro Álvaro Leyva habría intentado articular una estrategia de desestabilización.

PUBLICIDAD

(Lea también:Abogado de Uribe dice que la Fiscalía no pudo probar que instigó a terceros a cometer delitos).

La declaración del presidente se da luego de que el diario El País de España revelara grabaciones en las que Leyva, excanciller de su gobierno, supuestamente buscaba respaldo internacional —especialmente de congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez— para ejercer presión y lograr la salida anticipada de Petro del poder.

De acuerdo con el informe, Leyva pretendía que Estados Unidos presionara por un cambio en el liderazgo en Colombia, idea que no prosperó ni tuvo acogida en la Casa Blanca. El presidente Petro aseguró haber escuchado personalmente los audios divulgados y se mostró “muy molesto”. Indicó además que el exministro no actuó solo: “Leyva no está loco. Está lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros y otras llenos de odio y soberbia”.

Francia Márquez, señalada en los audios

Una de las revelaciones más sensibles del informe señala que Leyva buscaba impulsar a la vicepresidenta Francia Márquez como sucesora en caso de una salida anticipada del jefe de Estado. Según Petro, Márquez fue confrontada en privado por este asunto y negó haber participado en alguna conspiración. Sin embargo, cuando se le pidió pronunciarse públicamente, ella se negó, según afirmó El País, hecho que habría terminado de fracturar su ya tensa relación con el presidente.

En respuesta, Márquez solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos y rechazó cualquier intento de vincularla a un plan golpista.

Vinculación de grupos armados

En su pronunciamiento, el presidente fue más allá al sugerir que el plan de Leyva habría establecido vínculos con estructuras criminales, específicamente el Clan del Golfo y el ELN. Según Petro, la Junta del Narcotráfico, una supuesta alianza de altos mandos del narcotráfico, habría sido contactada y habría acogido la estrategia del exministro.

PUBLICIDAD

“Lo más peligroso fue que conectó dos grupos armados… El Clan del Golfo sí copió”, señaló el mandatario. También criticó duramente a los medios de comunicación por, en su opinión, amplificar las cartas de Leyva sin contexto y replicar narrativas destinadas a debilitar su mandato.

Petro denuncia golpe de Estado en marcha

En una larga publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente denunció lo que considera un intento de “golpe de Estado en flagrancia”, con la participación de sectores políticos, económicos, judiciales y mediáticos. Hizo una fuerte crítica al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de Estado y a la antigua administración de la Registraduría Nacional, a quienes acusó de intentar debilitar el mandato del Pacto Histórico mediante maniobras institucionales.

También mencionó que durante el último mes se intensificó la narrativa de que él era responsable del atentado contra el senador Miguel Uribe, víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio. Petro calificó esas acusaciones como parte de una campaña de desprestigio orquestada para justificar su salida del poder.

Llamado a investigaciones en Colombia y EE. UU.

Finalmente, el presidente instó a la justicia colombiana y a las autoridades estadounidenses a investigar a fondo los hechos y a los actores involucrados en la estrategia que, según sus palabras, fue detectada “en flagrancia”.

“El golpe de Estado quedó embolatado porque se dejaron pillar”, concluyó Petro, asegurando que su gobierno enfrentará con firmeza cualquier intento de sedición. “Hay que insistir en el acuerdo nacional y en la paz”, escribió.