Aparece el hombre que golpeó al menor que atentó contra Miguel Uribe y dio su versión de lo hechos

Tras el atentado del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, empezaron a circular diferentes videos en redes sociales, tanto del atentado como la captura del joven sicario involucrado. En uno de estos, quedó registrado el momento en que un hombre, identificado como Cristián Roberto Copajita agredió brutalmente al menor de edad que perpetró el ataque armado contra el congresista, incluso cuando este ya se encontraba esposado y bajo custodia de las autoridades.

Cristian Roberto desde ese momento se presentó como testigo ante la Fiscalía y recientemente estuvo en charla con City TV, donde aseguró que no esta vinculado con con ninguna red criminal y que ese día intervinó porque solo quería ayudar a capturar al delincuente, después de escuchar varios disparos.

“Solo soy un ciudadano que quería ayudar, la verdad no tenía la noción ni sabía que el senador Miguel Uribe estaba aquí dando sus palabras“, expreso en su testimonio. El hombre aseguraba que vive en la esquina de donde se presentaron los hechos y al escuchar lo tiros y la alerta de las personas: “Escuchamos los tiros y yo salí como loco. Al ver el ataque yo no me fijé que era Miguel Uribe, uno solo escucha ‘cójalo, cójalo’”.

Lo que llamó la atención en su momento en que el sujeto no solo lo había golpeado al sicario en repetidas ocasiones, sino que, amenazó con sacar un arma blanca “Ese pirobo se gana mi puñalada porque se la gana”, se le oye decir en un video, esto con la presencia de la Policía y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por lo que en la nueva entrevista, reconoció su error, pidió disculpas y aseguró que su intención no era callarlo, como se estaba especulando. Además, que su amenaza solo habían sido palabras de impotencia. “Yo lo agredí. No con la intención de callarlo, como dicen en redes sociales. También digo ciertas cosas que no debo como ‘le voy a meter una puñalada’, pero eso fue solo palabra yo no saco nada”, finalizó.

Adicionalmente, Cristian Rober explicó que han sido días difíciles para él desde el atentado, esto porque incluso ha recibido amenazas de muerte.