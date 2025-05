Madre que denunció abuso sexual en Jardín Infantil de ICBF ahora recibió amenazas de muerte

En las últimas horas se conoció un hecho que genera indignación en medio de un caso que ha asqueado a la sociedad al hacerse público que un docente habría abusado sexualmente de 10 niños menores entre los 2 y 3 años en un Jardín Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Bogotá. Ahora, resulta que una de las madres de familia que sacó a la luz el abuso habría recibido amenazas de muerte.

PUBLICIDAD

Se trata de Margie Espinel, quien denunció que presuntamente Freddy Arley Castellanos habría abusado de su hija de otros niño.

También le puede interesar: “‘Beso profe acá’ y se señaló la boca”: Desgarrador testimonio de madre de niña abusada en jardín de Bogotá

Mamá que denunció abuso sexual de su hija en Jardín del ICBF ahora recibió amenazas de muerte

Los abusos se habrían presentado en Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroccidente de Bogotá.

Ahora, Margie Espinel dijo a través de un video que publicó en TikTok que la acusan de “dañar el buen nombre” de Castellanos al exponer los abusos contra su hija.

“Se están haciendo virales unos mensajes que alguien sin escrúpulos, alguien quiere intentar limpiar el buen nombre de este personaje, Freddy Arley Castellanos, saca en contra mía (...) Yo públicamente, en medios, yo no digo a qué me dedico porque no estoy buscando un reconocimiento como esta persona lo hace querer ver. Para los que saben y los que no, yo soy modelo webcam. Mi trabajo no me avergüenza porque es como cualquier otro. Un trabajo no define a una persona”, dijo.

Además, dijo que “No entiendo por qué quieren cambiar la versión. Sí son 10 víctimas, no es una víctima, ni tres... ya van 10 víctimas confirmadas. A mí lo único que me interesa es que se haga justicia por mi hija que fue víctima de ese señor (Freddy) y por los demás niños".

PUBLICIDAD

Luego terminó diciendo que: “actualmente estoy amenazada, porque he recibido bastantes amenazas, amenazas muy claras y no me van a callar”.