Ante reclamos de Galán Petro aseguró que él sí apoya la elevación de la Autopista Norte

Varios puntos de Bogotá amanecieron inundados a raíz de las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles 12 de marzo. Frente a este complejo panorama que ha afectado principalmente a la Autopista Norte de Bogotá, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y, por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dio una dura respuesta. Las declaraciones de Galán iban encaminadas, principalmente, a presionar para que se pueda dar la elevación de la Autopista Norte.

Galán aseguró que “La aprobación del proyecto de elevación de la Autopista Norte no da espera. En la madrugada, se registró una nueva inundación en el canal Guaymaral. Las medidas preventivas implementadas desde noviembre han permitido reducir las afectaciones, pero el problema de fondo persiste”.

“Actualmente, en la ANLA reposa un proyecto para la elevación de la Autopista Norte y la ampliación de los conectores de los humedales Torca y Guaymaral. Mientras este proyecto no inicie, las inundaciones seguirán ocurriendo. En Bogotá estamos listos para apoyar y agilizar su ejecución. Mientras tanto, continuaremos con las labores de mantenimiento”, finalizó el alcalde Galán.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro dijo: “Estimado alcalde usted no nos ha entendido. Puede lograr que la autopista no se inunde, elevándola; es lo que pedí siendo alcalde a la concesión. Eleven la autopista y fluye el agua.Lo demás son trampas para urbanizar más la sabana y si se urbaniza más, toda Bogotá se quedará sin agua. No imponemos pero entendámonos”.

Con esto, queda en el aire el proyecto de elevación de la Autopista Norte con el fin de proteger y unir a los humedales de la zona. Este proyecto será clave para el futuro de la movilidad del norte de Bogotá, tanto en entrada como en salida de la ciudad.