Grave emergencia en la vía Cajicá - Zipaquirá: un carro se prendió en fuego cerca a la Universidad Militar

Una grave emergencia de tránsito se presentó en la vía Cajicá - Zipaquirá, en donde un carro particular terminó en medio de una enorme llamarada de fuego. Según han informado varios testigos del hecho, no es clara la razón que llevó a que este vehículo particular haya resultado en medio de llamas, pero si informaron que el incidente se presentó sobre la vía a la altura de la Universidad Militar.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Con cuántos votos se aprobaría la consulta popular que convocó el presidente Petro?

En redes sociales varios usuarios de esta importante vía que conecta dos de los principales municipios aledaños a Bogotá por el norte de la ciudad, Cajicá y Zipaquirá, quienes quedaron totalmente sorprendidos por este peligroso incidente. Las imágenes que compartieron en redes sociales los conductores que iban transitado por la vía dejaron ver como un carro particular quedó totalmente incendiado en plena vía.

Ahora bien, con respecto a la zona específica del peligroso y grave incidente de tránsito, se sabe que se presentó en inmediaciones al predio de la Universidad Militar, en dirección hacia Zipaquirá. Con respecto a la afectación vial, se pudo ver que no es mayor, ya que el vehículo está ahorillado sobre la berma, pero por la intensidad de las llamas el paso está limitado solamente a un carril en esa zona de la vía.

Finalmente, se espera que las autoridades atiendan esta grave emergencia que ha generado una grave afectación en una de las principales vías que conectan estos municipios aledaños a la capital del país. El cuerpo de Bomberos, la Policía de Tránsito y las demás autoridades ya están trabajando para apagar las llamas y retirar este vehículo de la vía. Además, le piden discreción y distancia a los conductores con el fin de evitar accidentes que se puedan presentar por las llamas.