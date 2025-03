“El guardián de la tranquilidad en Bogotá es su propio hermano”: la dura respuesta de Petro a Juan Manuel Galán

La controversia que desató la vandalización de la estatua del histórico líder político Luis Carlos Galán sigue dando de que hablar. Su hijo, el exsenador Juan Manuel Galán, le pidió públicamente al presidente Gustavo Petro que se pronunciara y hace apenas unos minutos, el primer mandatario hizo una declaración pública al respecto.

“Presidente Gustavo Petro quiero preguntarle ¿Cuál es su reacción frente a este acto?“, indicó Juan Manuel Galán a través de su cuenta oficial en la red social X.

Aunque pasaron varias horas antes de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara sobre este hecho, en la mañana de este domingo 9 de marzo rompió el silencio.

Para empezar, el primer mandatario dejó claro que no estaba de acuerdo con el ataque que sufrió el monumento a Luis Carlos Galán. “Juan Manuel no me gusta lo que pasa en el día de la mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante del país y que sus ideas ni fueron escuchadas ni seguidas en Colombia (SIC)”, indicó el presidente.

Así mismo, señaló que con lo que sí está de acuerdo es con que haya múltiples homenajes a las mujeres que han marcado la historia de Colombia. Y agregó que las mafias nacionales se han instalado en el poder.

Al final de su mensaje, sin embargo, le tiró una fuerte pulla a los Galán. “Pero le recuerdo que el guardián de la tranquilidad pública en Bogotá es su propio hermano, el alcalde Bogotá”, le terminó contestando al exsenador Juan Manuel Galán.

Alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el vandalismo

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien también es hijo de Luis Carlos Galán, condenó los actos vandálicos contra bienes públicos y privados en Bogotá durante las marchas que se llevaron en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, no se refirió al ataque que recibió la estatua de su parte.

“Si bien valoramos el buen comportamiento de gran parte de las manifestantes, rechazamos la destrucción de bienes públicos y privados que se registró hoy en Bogotá. Lamentablemente, algunas mujeres escogieron la destrucción de bienes por encima de la manifestación pacífica”, indicó el alcalde capitalino.

Eso sí, señaló que el balance general de las manifestaciones fue positivo y señaló que no se registraron personas heridas durante la jornada.