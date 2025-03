Presidente del Concejo de Bogotá arremetió contra la Secretaría de Gobierno de Galán por vandalismo en marchas 8M

Como cada 8 de marzo, en la ciudad de Bogotá se convocaron multitudinarias marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, manifestaciones que, en este 2025, fueron opacadas por actos vandálicos, algunos de ellos en las inmediaciones del Concejo, por lo que su presidente, Samir Abisambra salió a manifestarse en redes, mensaje en la que le envió un preocupante mensaje al alcalde Galán, por las presuntas fallas de la Secretaría de Gobierno, para contener este tipo de acciones.

Ante las multitudinarias convocatorias fueron varias las estaciones y rutas de TransMilenio las que se vieron afectadas, no solo por el nulo paso de los articulados, también por el daño a portales y estaciones, las cuales se vieron afectadas por el daño de algunos cristales y la gran cantidad de grafitis presentes en las fachadas.

“Respetamos el derecho a la movilización, pero rechazamos el vandalismo. En TransMilenio trabajamos para garantizar tu movilidad, por eso nuestro equipo ya adelanta la reparación de los daños ocasionados durante las manifestaciones del 8M. Seguimos adelante por Bogotá para que encuentres el Sistema habilitado y listo para tus desplazamientos”, fue la voz de rechazo del sistema tras lo sucedido.

Otro de que salió a mostrar su inconformismo fue Abisambra, quien reprochó no solo los incendios que se presentaron en la Plazoleta Luis Carlos Galán del Concejo; también mostró su indignación por las que él considera, leves medidas de control por parte de la Secretaría de Gobierno en cabeza de Gustavo Quintero.

“Hoy conmemorando el Día de la Mujer, pero no nos gusta el desgobierno de la Secretaria de Gobierno en donde el secretario está dedicado a otros menesteres y no a que efectivamente a que esas marchas pacíficas en muchos de los sitios se conviertan en desmanes. Hoy, por ejemplo, en el Concejo de Bogotá, en la plazoleta Luis Carlos Galán tenemos algunos desmanes y daños, ya que incendiaron el asfalto; y esa conmemoración no se puede manchar. Hoy seguimos insistiendo que esas marchas deben ser pacíficas pero necesitamos presencia de la Secretaría de Gobierno y del secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá” manifestó.