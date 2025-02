Petro nuevamente critica el Metro elevado en la Caracas: “Bogotá puede morir y está muriendo”

El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser un fuerte opositor a la actual construcción del Metro de Bogotá, entre sus argumentos, señala que el viaducto al ser elevado, perjudicaría la vida y la movilidad de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Lea también: Vinculación de Papá Pitufo a campaña de Petro: El presidente reveló que sí usó la avioneta del zar del contrabando, sin saberlo

En esta ocasión, nuevamente el mandatario se refirió a la obra más importante del país y a la actual crisis de agua que pasa la capital colombiana, allí tuvo palabras para German Vargas Lleras, Peñaloza y hasta Claudia López.

“Llevaron a Bogotá a desmejorar por completo su urbanismo y su movilidad, profundizando el uso de troncales de buses, negaron los recursos para la educación pública y llevaron a entrar con balde de agua y totuma, todos los hogares bogotanos, cuando fuimos nosotros los que dijimos que había que aprovechar aguas lluvias y ordenar la ciudad alrededor del agua, que el POT de Bogotá debía adaptarla a la crisis climática, POT que hundieron en una horas, el señor Uribe Turbay y Juan Carlos Flórez”, escribió Petro en sus redes sociales.

El jefe de Estado renglón seguido continuó argumentado que la Primera Línea del Metro, dañará el urbanismo de Bogotá.

“El metro elevado, lo dijeron en estudio que oculta la prensa, decenas de especialistas internacionales, demorará más los viajes en toda la ciudad. Es decir que no sirve. Dañará hacia la fealdad el urbanismo bogotano. Si el llamado metro elevado crea más troncales de buses, disminuye el fluir del tráfico en general, lleva más al vehículo particular y a la moto que congestionan más. Es votar miles de millones de dólares de la nación y de las y los bogotanos a la caneca de la basura. Es la expresión de la bobería de una clase media que no usará el metro pero que le impone con sus votos un problema de movilidad a quienes si usan los buses”, detalló Petro.

Finalmente, en su texto largo, el mandatario fue enfático al asegurar que Bogotá corre peligro y podría extinguirse, esto según él por el diseño de ciudad que han planteado gobernantes años atrás.

PUBLICIDAD

“Bogotá Humana lo dijo con claridad en su programa. Las ciudades pueden morir, y Bogotá al estar mal ubicada por decisión feudal de los castellanos conquistadores que comenzaron por tapar el agua, puede morir y está muriendo”, aseveró Petro.

De la misma manera, Gustavo Petro dio a conocer que con la actual administración de Galán, se cambiará la flota de buses hacia eléctricos y férreos.