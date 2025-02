El presidente Gustavo Petro tuvo que retractarse por decirle ‘Nazis’ a la derecha

Desde el polémico consejo de ministros de Petro, que se transmitió en vivo por primera vez en televisión nacional, el Gabinete de Gobierno del presidente ha sufrido varias bajas, al punto que le pidió la renuncia a todos los ministros y a todos los directores de los departamentos administrativos. Además, el presidente Petro ha estado bastante ‘picante’ en redes sociales insultando a la derecha colombiana, pero la justicia le puso pare a estas preocupantes declaraciones del mandatario, quien los tildó de ‘Nazis’.

El pasado 10 de febrero Gustavo Petro publicó un trino en su cuenta personal de X en el que aseguraba que "Si el fascismo y sus Nazis vuelven al poder en Colombia derramarán mucha sangre del pueblo y de sus jóvenes, como lo hicieron en 1933 en Alemania, o en 1936 en España, o en 1922 en Italia, o en en 1946 en Colombia“. Con esto, el mandatario dejaba un sabor amargo en la derecha colombiana, que nuevamente se veía atacada directamente por el presidente Petro.

Ahora bien, tras un fallo del Consejo de Estado, el presidente tuvo que salir a dar explicaciones sobre sus declaraciones ofensivas y dijo: “Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar, como dije el 07 de febrero de 2024, que no siempre que se usa la palabra “Nazi” se está sindicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra. Pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores, por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia“.

“Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo. Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia. Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que fue emitido“, sentenció el mandatario.