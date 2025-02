Otra vez graban a delincuentes en TransMilenio robándose los extintores de los buses del sistema

La inseguridad en Bogotá está desatada y nadie se salva de ser blanco o víctima de hurto en la ciudad, ya que los delincuentes se sienten amos y señores de la capital del país y las autoridades no han logrado controlarlos para evitar que siga creciendo la inseguridad. Ahora bien, aunque es costumbre que los ciudadanos sean las principales víctimas de hurto, ahora es TransMilenio quien está siendo la víctima y el objetivo de los delincuentes, quienes ‘se pegan de cualquier cosa’.

Gracias al video de un usuario de TikTok identificado como sircaste, se pudo ver como un hombre que tendría unos 50 o 60 años va parada en la zona destinada para que las personas que se movilizan en sillas de ruedas se ubiquen al interior de los buses de TransMilenio. El hombre, con toda la calma del mundo, afloja los seguros del extintor del bus y lo mete en su maleta con toda tranquilidad.

Una vez tiene su botín, el hombre aprovecha que el articulado de TransMilenio paró en una estación y procede a bajarse como si nada, sin percatarse de que una persona lo grabó y quedó en evidencia sus fechorías. Este acto ha generado indignación en la comunidad, principalmente porque no es la primera vez que se graba a un delincuente robándose los extintores de un bus de TransMilenio en menos de una semana.

El pasado 13 de febrero la comunidad grabó a un hombre también llevándose los extintores de TransMilenio. “Puedo ser ratoncito y todo pero me toca a las malas. (...) Lo intenté a las buenas, no me juzguen. Uno con hambre hace lo que sea. Prefiero robarme los extintores que robar celulares”, dijo el hombre quien sacó una serie de herramientas para extraer el artículo del articulado de TransMilenio.

Ante esto, la comunidad pide mayor presencia de las autoridades, con el fin de identificar y atrapar a estas personas que tomaron como una costumbre hurtar los elementos de seguridad del interior de los articulados de TansMilenio.