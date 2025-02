“Lo intenté a las buenas, no me juzguen”: graban a un joven que se roba extintores en TransMilenio

La inseguridad en Bogotá no da tregua y no siempre las personas terminan siendo las víctimas directamente, en esta ocasión una usuaria en TransMilenio grabó el momento en el que un joven se subió al articulado y empezó a robar los extintores del bus.

Lo llamativo del caso, es que el ladrón empieza a hablarles a los pasajeros presentes, justificando su actuar. En el video que ha circulado en redes sociales, se escucha decir al joven:

“Puedo ser ratoncito y todo pero me toca a las malas. (...) Lo intenté a las buenas, no me juzguen. Uno con hambre hace lo que sea. Prefiero robarme los extintores que robar celulares", dijo el hombre quien sacó una serie de herramientas para extraer el artículo de los TransMilenios.

El hecho generó indignación entre los internautas, quienes pidieron que el joven sea encontrado y castigado penalmente.

“Hay varias cosas que hacer antes de decidir robar a otro por hambre. Ese cuento es viejo y malo“; ”¡Robar es robar! La gente siente como si no lo estuvieran afectando cuando alguien roba o daña lo público cuando es lo que más deberíamos proteger y cuidar entre todos", fueron algunos de los comentarios.

Capturados en flagrancia cuando hurtaban establecimiento de comercio en Bogotá

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Barrios Unidos, lograron la captura de dos hombres por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Estos hechos se presentaron en el barrio San Miguel, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres en actitud sospechosa saliendo de un estacionamiento de comercio.

Al abordarlos y efectuarles el respectivo registro a personas, se les halló en su poder un arma de fuego y algunos elementos avaluados en 1.500.000 pesos y que minutos antes habrían hurtado de este establecimiento.

Asimismo, los trabajadores manifestaron que estos delincuentes los habrían intimidado para hurtar licor, haciendo uso de un arma de fuego.

Los capturados, de nacionalidad extranjera y colombiana, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos que se les atribuyen.