La esposa de Armando Benedetti desmintió los rumores sobre una supuesta agresión a manos de su esposo

El pasado mes de julio se conoció sobre un caso de agresión por parte del entonces embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, en contra de su esposa, Adelina Guerrero, en la ciudad de Madrid, España. De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se registró el domingo 30 de junio, en horas de la noche, cuando se reportó la agresión verbal de parte Benedetti mientras se encontraban en el interior de un apartamento de una residencia privada ubicada en Madrid, España.

PUBLICIDAD

Lea también: Minga en Bogotá: momento de tensión en medio de negociación de Agencia de Tierras y pueblo Emberá Chamí

En su momento, varias personas aseguraron que Guerrero había impuesto una demanda en contra de Benedetti por agresión intrafamiliar, además, varios medios de comunicación aseguraron que el propio Benedetti había amenazado a su esposa con un arma blanca y la habría golpeado. Ante esto, el revuelo mediático al rededor del caso de Armando Benedetti escaló a tal punto que en los propios medios españoles lo señalaban como el responsable de un hecho de violencia intrafamiliar.

Sumado a esto, varios medios aseguraron en su momento que Adelina Guerrero también estaba contemplando divorciarse de su esposo por supuestos constantes maltratos en su contra. Ahora, la propia esposa de Armando Benedetti salió a hablar sobre el supuesto caso de maltrato y señaló a los verdaderos responsables de difundir esos rumores en contra de su esposo y su familia.

La esposa de Benedetti desmintió agresiones en su contra

A través de su cuenta de X, Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, aseguró que “la historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”.