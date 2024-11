Dos graves accidentes de tránsito en la vía Chía - Ubaté tienen paralizada la movilidad en la zona

La movilidad del puente festivo en uno de los corredores viales más transitados por los bogotanos está hecho un completo caos a causa de dos accidentes de tránsito que tienen totalmente paralizada la vía Chía - Ubaté. Para nadie es un secreto que los puentes festivo son la excusa perfecta para que miles de familias bogotanas salgan de la ciudad a disfrutar en familia o con amigos de un descanso de las largas semanas de trabajo, además, varias personas también salen para escapar de la rutina o para cambiar de aires.

Ahora bien, la salida hacia el municipio de Ubaté, Cundinamarca, desde el municipio de Chía está siendo un completo caos a causa de dos accidente de tránsito que se presentaron desde horas de la mañana. Según se pudo conocer gracias a vídeos difundidos en redes sociales, dos graves accidentes se presentaron en la vía Chía - Ubaté. El primero involucra a una buseta de servicio público, que aparentemente prestaba servicios de transporte en la vía; las imágenes difundidas en redes dejaron ver que dicho vehículo terminó a un costado de la vía hundido en una zanja. Las primeras hipótesis aseguran que el conductor habría perdido el control del vehículo y por el piso mojado habría terminado en ese lugar.

El segundo accidente involucra a un carro particular, el cual terminó completamente volcado en la misma vía Chía - Ubaté, las imágenes dejan ver como el vehículo quedó a un costado de la vía de cabeza. En este caso no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero se cree que el vehículo chocó contra un obstáculo y el conductor habría perdido el control del carro, lo que ocasionó el volcamiento del vehículo. Para ambos casos las autoridades han dado un parte de tranquilidad y aseguraron que no se presentaron heridos, además informaron que ya trabajan para retirar los vehículos de la vía.

Finalmente, las autoridades le piden a los conductores precaución en la vía, ya que las condiciones climáticas son propicias para que se presenten accidentes de tránsito. Sumado a esto, recordaron que se estima que más de un millón de vehículos salgan de Bogotá, por lo que es necesario armarse de paciencia en las salidas de la ciudad, que seguramente presenten trancones.