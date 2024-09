Grave accidente de tres tractomulas y un camión con químico tiene la vía al mar cerrada

Desde las 4:30 de la madrugada se registró un grave accidente entre tres tractomulas y un camión que transportaba ácido clorhídrico, que se regó en la vía y estaría contaminando la quebrada. Ambos sentidos están completamente cerrados. El accidente se registró en el PR50+400 entrada a juntas. Según las primeras versiones, una de las tractomulas que transportaba el ácido clorhídrico hacia Buenaventura quedó completamente destrozada y el conductor falleció.

Las personas que se encontraban en los lados de la carretera fueron evacuados hacia Juntas, niños, adultos mayores y todas las personas, ya que el ácido clorhídrico no se puede contrarrestar con agua, por lo que se requiere de otra sustancia.

El sargento Jhon Realpe, del Cuerpo de Bomberos de Dagua, indicó a 90 minutos, que la emergencia actual tiene que ver con el derrame del químico, por lo que debe permanecer el área evacuada en por lo menos 500 metros a la redonda, con el fin de evitar las afectaciones que se puedan presentar por la inhalación de este vapor, lo que podría generar la muerte.

Además, circula un audio en el que se indica que parte del ácido se está vertiendo en la quebrada La Paulita y esta llega al río Dagua, por que hace un llamado a todos los que viven aguas abajo para que tengan precaución.

“No es para entrar en pánico, pero es para que estén pendientes por si alguna persona consume agua del río. No se ha podido contrarrestar el químico, porque no se puede con agua, toca con otro químico seco y están en eso. Por favor, no generen pánico, pero sí estén pendientes. Ya están los bomberos tratando de controlar. La carretera está bloqueada en ambos sentidos. Solamente se reporta un fallecido, que es el señor que iba manejando la tractomula hacía Buenaventura, no se sabe si se quedó dormido o perdió los frenos. El otro señor, fue un carro nodriza, tuvo lesiones y quemaduras pero ya se lo llevaron los paramédicos”, se escucha en el audio que conoció PUBLIMETRO.