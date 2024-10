“No es un hurto, es un intento de homicidio”: padre de niño de 14 años brutalmente atacado en Bogotá

En la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se presentó un grave hecho que ha causado la indignación de los capitalinos. En varios videos de cámaras de seguridad fue grabado un hombre que persiguió por varias cuadras a un niño de 14 años y, cuando se encontraban en una cancha, sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas. Después, le robó la maleta y se fue. El padre del menor habló del caso y les pidió a las autoridades encontrar al agresor.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Se me acabó la vida”: conductora de BMW que atropelló al niño Juan Felipe Camargo en Bogotá).

En diálogo con el medio Citynoticias, el hombre señaló que ese día el niño estaba caminando hacia su colegio cuando sufrió el ataque. “Un sujeto que lo venía persiguiendo me lo alcanza, sale corriendo encima de él, se le tira y me lo ataca. Me le tapa la boca, me le tira una puñalada por la barriga. El niño lo detiene con la mano, se cortó la manito”, contó el padre, visiblemente indignado por el brutal ataque.

Luego, sostuvo que no se trataba de un simple robo. “Esto no es un hurto, es un intento de homicidio“, aseguró. Y les pidió a las autoridades recopilar las pruebas y los videos de las cámaras de seguridad.

“Se le hincharon los pulmones”, sostuvo el padre del niño atacado en Kennedy

Entre otras cosas, el hombre señaló que es clave que se establezcan cuáles eran las verdaderas intenciones del delincuente. “Que diga quién lo mandó o qué pasó, porque eso no es un hurto, a mi niño me lo iban a matar.

Según indicó, el menor de edad ya lleva dos días en el hospital y se encuentra estable. Sin embargo, sostuvo que tienen que realizarle una cirugía con el fin de reconstruirle unos tendones que resultaron afectados. “Tiene una herida en la espalda y se le hincharon los pulmones. Entonces, le pusieron oxígeno. Pero el médico me dice que viene evolucionando bien, que va a ver cómo respira sin el oxígeno”, concluyó.