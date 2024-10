Pronóstico del clima hoy 8 de octubre: conozca los sectores donde se presentarán lluvias en Bogotá

Un nuevo reporte del pronóstico del clima informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para este martes 8 de octubre, en el que detalló las zonas de Bogotá y a nivel nacional en las que se presentarán lluvias; de la misma manera, teniendo en cuenta a la coyuntura en Norteamérica donde el huracán Milton ha dejado graves afectaciones, la entidad se refirió a la posibilidad de que pueda llegar a las costas colombianas.

Pronóstico Bogotá

En la madrugada se presentaron algunas lloviznas en el sur y oriente de la ciudad. La temperatura mínima estimada es de 12°C. En la mañana, son estimadas lloviznas y lluvias ligeras en gran parte de la ciudad, especialmente en zonas de las localidades de Bosa, Usme y Sumapaz. Durante la tarde, se estiman lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad, las más fuertes sobre en zonas de las localidades de Fontibón, Engativá, Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada es de 20°C. En la noche se esperan lluvias en el occidente de la ciudad en zonas de Fontibón y Suba.

Pronóstico ciudades principales

- Barranquilla: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias en horas en tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).

- Cartagena: Se espera cielo parcial a mayormente nublado con lluvias a lo largo de la jornada. (T. máx.: 34 °C).

- Medellín: Son posibles algunas lluvias en la tarde. (T. máx.: 29 °C).

- Tunja: Cielo mayormente nublado con lluvias en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 19 °C).

- Bucaramanga: Cielo parcialmente nublado con algunas lluvias en la noche. (T. máx.: 29 °C).

- Cali: Cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias a diferentes horas del dia (T. máx.: 29 °C).

Huracán Milton y las posibilidades de que llegue a Colombia

La onda tropical No 42 se ubica cerca a las costas de las Guayanas la cual trae baja actividad convectiva. El huracán Leslie, se localiza en el Atlántico oriental tropical. Según la trayectoria proyectada por el NHC, el sistema no ingresará al mar Caribe, lo que significa que no tendrá influencia sobre las condiciones océano-atmosféricas de Colombia. El huracán Milton, ubicado en el sur del golfo de México como huracán mayor, se dirige hacía el nororiente y puede alcanzar la península de la Florida en los próximos días. No tendrá influencia sobre las condiciones océano-atmosféricas de Colombia.