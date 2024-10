“No frenaba”: habló estudiante que se salvó en accidente de bus en la vía Bogotá-La Mesa

Una de las personas que logró sobrevivir el mortal accidente de un bus que se volcó en la vía Bogotá-La Mesa, Cundinamarca, habló sobre los angustiosos momentos que vivió mientras ocurría el accidente que dejó a cinco de sus compañeras de veterinaria sin vida. Sus cuerpos ya fueron entregados a sus padres.

María Dayana Bernal habló en Noticias Caracol, y contó que el bus comenzó a oler a quemado y a coger mucha velocidad, por lo que cuando llegó la curva no pudo frenar y terminó volcándose.

“Iba tratando de dormir cuando siento un olor muy fuerte a quemado, pero yo no le di tanta importancia. Solo fue cuando yo sentí que todos estaban como gritando, mucha gente moviéndose, entonces mi reflejo fue levantarme y cuando me levanté vi que estábamos bajando muy rápido y el señor no frenaba”, indicó María Dayana.

“Sentí que nos fuimos del lado izquierdo y no recuerdo más”, contó María, quien habría caído sobre algunos compañeros y habría quedado atrapada entre hierros.

Por otro lado, la madre de otra de las estudiantes, Dayana Fierro, contó que su hija permanece internada en un centro médico y que el señor del bus no quiso parar. “El señor venía muy rápido y la flota venía oliendo a quemado. Ella se acercó y le dijo al conductor que redujera la velocidad, el señor no quiso, cuando fue que ya perdió el control en la curva y se fue contra el barranco”, indicó.

Las estudiantes de veterinaria que fallecieron en el accidente, fueron identificadas como Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años, Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años, Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años, Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años y María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años de edad.

En horas de la noche de este domingo 06 de octubre, familiares y amigos llevaron a cabo una velatón para rendir homenaje a las víctimas mortales de este accidente.