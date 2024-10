“El dolor que siento no se lo deseo a ningún padre”: conmovedor relato de padre de joven que murió en accidente vía la Mesa

En horas de la mañana de este sábado 05 de octubre, se presentó un grave accidente de tránsito en la vía que conecta a Bogotá con La Mesa. Un bus que transportaba a 28 estudiantes de veterinaria se volcó en una de las curvas del trayecto y dejó a cinco personas fallecidas y múltiples heridas. El siniestro se presentó específicamente en el kilómetro 94, cerca a Puerto Araujo.

Las víctimas mortales del accidente fueron identificados como María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años, Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años, Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años, Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años y Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años de edad.

El padre de María Alejandra, Juan Carlos Blanco, habló sobre cómo fueron los momentos antes del viaje. Su hija, al parecer, le había entregado una fotografía antes de partir hacía Bojacá.

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana; entonces volví nuevamente a llamarla y me contestó un teniente, quien me informó que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente”, contó Juan Carlos Blanco a Noticias Caracol.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, María Alejandra le había enviado una foto a su papá de los autobuses que contrataron, confirmando que todo lo del viaje estaba listo. “Siempre utilizan unos buses que, si les cobran bastante a los estudiantes, deberían ofrecerles vehículos que sean cómodos y adecuados para este tipo de viajes”.

Fue a eso de las 10:12 de la mañana que Juan Carlos le escribió nuevamente a su hija pero ya no obtuvo respuesta alguna. “Que eso no vuelva a pasar, porque el sufrimiento y el dolor que yo siento en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia”.

El cuerpo de la joven ya fue entregado a sus padres en la ciudad de Bogotá.