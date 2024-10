“Ella era mi vida”: mamá de adolescente que habría sido asesinada por su exnovio, un joven de 15 años

Las autoridades investigan un nuevo caso de feminicidio que se habría presentado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con el relato de la familia, el exnovio de Michelle Rojas, una joven de 16 años, le habría disparado en la cabeza. Lo más alarmante de estos hechos es que el supuesto feminicida también sería un menor de edad de apenas 15 años.

La mamá de la joven que habría sido asesinada le contó a Citynoticias que los dos jóvenes se conocían hace un año y medio. “Ellos eran novios. Ellos vivían acá conmigo. Yo me la traje a vivir. Ella se me fue primero y luego me buscó y yo me la traje, por lo que es mi hija y no podía dejarla desamparada en la calle”, contó la mujer.

Según señalaron, el menor de 15 años habría tenido conductas obsesivas con Michelle. Además, manifestaron el profundo dolor que sintieron por su pérdida.

“Ella es lo más bello que me ha pasado en la vida. Mi princesa. Ella era mi vida”, señaló la mamá de Michelle.

Más tarde, sostuvo que estaban recogiendo dinero para pagar el funeral de la joven, que ascendía más de 1,5 millones de pesos.

En el Concejo de Bogotá rechazaron el feminicidio

El hecho ha generado un gran rechazo en la opinión pública. Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por el Pacto Histórico, manifestó su solidaridad con la familia. Y señaló que estos caso no pueden ser normalizados por la sociedad colombiana.

“Michelle Rojas es la víctima de feminicidio #51 en Bogotá, esta joven de 16 años fue asesinada por su novio de 15 años quien le propinó un disparo en la cabeza, hechos ocurridos en la localidad de Engativa. Nos solidarizamos con su familia y esperamos que tengan el debido acompañamiento, los feminicidios no pueden seguir siendo parte del paisaje”, escribió Sánchez Barreto a través de su cuenta en la red social X.

Pero no fue la única que se pronunció sobre este lamentable caso. “Hoy lamentamos el asesinato de Michelle Rojas, una menor de 16 años, a manos de su pareja un joven de 15, en la localidad de Engativá. Es crucial reforzar el acompañamiento y seguimiento a la salud mental de menores, Secretaría de Educación, y debemos retomar las acciones para promover el desarme voluntario y los controles en la ciudad, Secretaría de Seguridad”, escribió, mientras tanto, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático.

La impunidad es alta en los casos de feminicidio

Recientemente, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el cual mostró las preocupantes cifras de feminicidios en Colombia. Entre otras cosas, mostró las dificultades que tiene la justicia para hacer pagar a los responsables de estos delitos.

“De acuerdo con el tratamiento penal del feminicidio se evidencian altos niveles de impunidad. En lo corrido del año se registra que más de la mitad de los casos (55%) se encuentra en fase de indagación. Mientras que sólo el 26,6% en fase de juicio, 13,5% en Investigación y apenas el 3,5% de los casos está en ejecución de penas”, indicó la fundación.